VIDEO: Ďalší smrtiaci úder v Pacifiku. USA zničili loď na príkaz Trumpa. Maduro varuje: Máme tisíce ruských rakiet proti Američanom

Na sociálnej sieti X to vo štvrtok v noci napísal americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý v stredu informoval o inom údere v rovnakej oblasti a o dvoch obetiach. Ide o druhý incident v Tichom oceáne; sedem ďalších sa predtým odohralo v Karibiku, kde sa cieľom stali plavidlá údajne pašujúce narkotiká. Zahynulo najmenej 34 ľudí.
„Dnes, na pokyn (amerického) prezidenta Donalda Trumpa, vykonalo ministerstvo vojny ďalší smrtiaci kinetický úder na loď prevádzkovanú organizáciou označovanou ako teroristická. Teraz už mŕtvi teroristi sa opäť zaoberali pašovaním drog vo východnom Pacifiku,“ uviedol Hegseth. Ministerstvo vojny je iné označenie pre americké ministerstvo obrany.
Hegseth k príspevku pripojil video ukazujúce plávajúcu loď, oslňujúce výbuch a horiacu palubu. Zásah bol vykonaný v medzinárodných vodách a cielil na troch mužov, ministrom označovaných ako narkoteroristi.
Trump útoky na plavidlá obhajuje tvrdením, že USA vedú ozbrojený konflikt s drogovými kartelmi. Opiera sa pritom o rovnaký právny základ, aký použila administratíva prezidenta Georgea W. Busha po útokoch z 11. septembra pri vyhlásení vojny terorizmu. S podozrivými pašerákmi zaobchádza, akoby išlo o nepriateľských vojakov v klasickej vojne, namiesto toho, aby ich zadržala a trestne stíhala.
Tento výklad spochybňuje množstvo právnych odborníkov a zákonodarcov. V piatok oznámil svoju rezignáciu americký námorný admirál Alvin Holsey, ktorý na silnejúce údery Pentagonu na lode v Karibiku dohliadal.
Maduro: Venezuela má ruských 5000 rakiet Igla-S
Venezuela disponuje 5000 prenosnými protilietadlovými raketami ruskej výroby, aby mohla čeliť vojenskej hrozbe zo strany Spojených štátov. Podľa agentúry AFP to v stredu v televízii vyhlásil venezuelský prezident Nicolás Maduro. USA v septembri začali sériu námorných útokov proti takzvaným narkoteroristom z Venezuely pašujúcim drogy.
„Každá vojenská sila na svete pozná silu rakiet Igla-S a Venezuela ich má presne 5000,“ uviedol Maduro. Igla-S, čo je prenosná raketa určená na zostrenie lietadiel v nízkej výške, už bola použitá pri vojenských cvičeniach.
Manévre nariadil venezuelský prezident po tom, ako Spojené štáty v Karibskom mori nasadili sedem lodí a bojových lietadiel proti tomu, čo označujú ako obchod s drogami. USA tak od septembra vykonali najmenej sedem útokov, pri ktorých zahynulo aspoň 32 ľudí. Americký prezident Donald Trump tiež v polovici októbra uviedol, že povolil americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vo Venezuele robila tajné operácie.
Spojené štáty obviňujú Madura a jeho vládu, že stojí na čele rozsiahlej organizácie obchodujúcej s drogami. Caracas to dôrazne popiera a tvrdí, že Trumpova administratíva sa snaží vo Venezuele presadiť zmenu režimu a zmocniť sa jej významných zásob ropy.