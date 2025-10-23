VIDEO: Moskva napína svaly. Putin odpálil rakety z jadrovej triády - len chvíľu po tom, čo ho Trump 'zrušil'

Putin, ktorý manévre riadil ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl Ruska, uviedol vo videokonferencii s najvyšším vojenským vedením, že „dnes vykonávame plánované – chcem zdôrazniť, plánované – cvičenie velenia a riadenia jadrových síl,“ uvádza CNN.
Test jadrovej triády
Podľa agentúry AP cvičenia preverili „všetky tri komponenty jadrovej triády – pozemnú, námornú a vzdušnú“:
Ministerstvo obrany oznámilo odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety Jars z kozmodrómu Pleseck na severozápade Ruska a balistickej rakety Sineva z jadrovej ponorky Bryansk v Barentsovom mori.
Do cvičenia sa zapojili aj strategické bombardéry Tu-95MS, ktoré podľa Moskvy vystrelili strely dlhého doletu odpaľované zo vzduchu.
Kremeľ uviedol, že cvičenia testovali „pripravenosť systémov vojenského velenia a riadenia“ a že „všetky ciele boli splnené“.
Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov počas videohovoru informoval Putina, že cieľom bolo „nacvičiť postupy na autorizáciu použitia jadrových zbraní“.
Putin, sediaci osamote za okrúhlym bielym stolom, komunikoval prostredníctvom videolinky s Gerasimovom a ministrom obrany Andrejom Belousovom. Práve títo traja muži by zohrali kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o nasadení jadrového arzenálu v prípade ozbrojeného konfliktu.
Cvičenie sa uskutočnilo po zrušení summitu s Trumpom
Putin zdôraznil, že manévre boli naplánované vopred, no uskutočnili sa len niekoľko hodín po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho plánovaný summit s Putinom v Budapešti sa odkladá, pretože nechce, „aby to bolo stratou času“.
Rozhodnutie o zrušení stretnutia, ktoré Trump avizoval minulý týždeň, prišlo po pondelkovom telefonáte medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.
Lavrov v utorok uviedol, že Moskva je proti okamžitému prímeriu na Ukrajine. Trump na druhej strane počas roka niekoľkokrát menil postoj k hlavným otázkam konfliktu, vrátane toho, či by prímerie malo predchádzať dlhodobým mierovým rozhovorom, a či Ukrajina môže získať späť územia okupované Ruskom počas takmer štyroch rokov bojov.Čítajte viac Žiadne stretnutie, ale tvrdý úder: Trump zrušil summit s Putinom a uvalil "obrovské sankcie" na ruské ropné giganty