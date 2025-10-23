Úder na ruský plyn aj „tieňovú flotilu“: EÚ schválila nový balík sankcií, Slovensko stiahlo blokáciu

Členské štáty Európskej únie sa vo štvrtok ešte pred začiatkom summitu EÚ zhodli na devätnástom balíku sankcií proti Rusku, uviedlo ráno dánske predsedníctvo. Slovensko v stredu prestalo prijatie blokovať, keď do záverov summitu presadilo určité formulácie týkajúce sa energetiky a automobilového priemyslu.
Nové sankcie v posledných dňoch blokovalo Rakúsko a Slovensko, nakoniec však jedinú výhradu mala Bratislava. Netýkala sa však samotných obmedzení – premiér Robert Fico chcel do záverov summitu presadiť formulácie týkajúce sa energetiky a automobilového priemyslu, čo sa mu podľa jeho stredajších vyjadrení podarilo.
Podľa Dánska, ktoré aktuálne predsedá EÚ, ide o významný balík, ktorý sa zameriava na hlavné ruské zdroje príjmov prostredníctvom nových energetických, finančných a obchodných opatrení. Jeho cieľom je „oslabiť schopnosť Ruska viesť vojnu“. Obmedzenia sa tak zameriavajú na dovoz LNG, takzvanú ruskú tieňovú flotilu, leteckú dopravu aj kryptomeny. „Zavádzame tiež nový mechanizmus obmedzujúci pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ,“ dodalo predsedníctvo.Čítajte viac Žiadne stretnutie, ale tvrdý úder: Trump zrušil summit s Putinom a uvalil "obrovské sankcie" na ruské ropné giganty
Zákaz LNG nadobudne účinnosť v dvoch fázach – krátkodobé zmluvy skončia po šiestich mesiacoch a dlhodobé zmluvy od 1. januára 2027.
Ako tieňová flotila sa označujú zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a pomocou ktorých Moskva obchádza vývozné obmedzenia. Nový balík konkrétne uvádza ďalších 117 lodí, väčšinou tankerov, čím sa ich celkový počet zvýši na 558. Zoznam zahŕňa aj banky v Kazachstane a Bielorusku, ako aj štyri subjekty spojené s čínskym ropným priemyslom.
Dôležitý krok USA a EÚ
Nové sankcie Spojených štátov a Európskej únie proti Rusku sú veľmi dôležitým krokom, uviedol dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svojom príchode na summit EÚ v Bruseli. Podľa Zelenského je potrebné vyvinúť väčší tlak na Rusko, aby sa dosiahlo prímerie.
Predseda Európskej rady António Costa privítal ukrajinského prezidenta pred novinármi ako zástupcu budúceho člena Európskej únie.
Správu aktualizujeme…