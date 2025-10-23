Belgicko hrozí zablokovaním pôžičky Ukrajine: Riziká sú veľmi veľké, ak chceme ísť ďalej, musíme ísť spoločne

Belgicko chce najprv vidieť právny základ pre použitie zmrazených ruských aktív v Európe na pôžičku pre Kyjev. Väčšina zmrazených ruských aktív sa totiž nachádza práve v Belgicku, pretože tam sídli depozitár cenných papierov Euroclear.
„Zatiaľ som ani nevidel právny základ pre toto rozhodnutie,“ povedal De Wever. Uviedol, že jeho krajina má tri podmienky. Po prvé, žiada, aby všetky európske krajiny postupovali spoločne. „Keďže je to veľmi riskantné, budeme čeliť obrovským nárokom,“ vysvetlil belgický premiér. Po druhé, bude žiadať záruky od ostatných európskych štátov. „Ak bude potrebné peniaze vrátiť, každý členský štát sa na tom musí podieľať,“ dodal De Wever.
Tretia požiadavka premiéra De Wevera sa týka aj ostatných členských štátov. „Všetky krajiny so zmrazenými aktívami musia postupovať spoločne s nami,“ uviedol. Podľa neho je veľké množstvo ruských peňazí aj v iných krajinách, ktoré však o tejto téme mlčia. Ak sa podarí splniť podmienky, môžu podľa De Wevera rokovania pokračovať. „Ak nie, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som toto rozhodnutie zastavil,“ dodal.
Európska komisia pred niekoľkými dňami predstavila plán, ktorý podľa nej umožní na takzvanú reparačnú pôžičku Ukrajine využiť až 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Európe bez toho, aby tieto aktíva boli skonfiškované. Niektoré krajiny však majú voči tomuto postupu výhrady a množstvo otázok technického i právneho charakteru. Predseda Európskej rady António Costa dúfa, že summit by mohol niektoré obavy rozptýliť.
Návrh použiť zmrazené ruské aktíva v Európe na poskytnutie úveru Ukrajine neznamená ich zhabanie, uviedla začiatkom mesiaca na neformálnom summite v Kodani predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Komisia vtedy šéfom štátov a vlád plán predstavila.Čítajte viac Vydrží obranný val proti Rusku? Prečo Putin od Ukrajiny žiada celý Donbas
Podľa zástupcov komisie je princíp veci v zásade jednoduchý. Na začiatku ruskej vojny proti Ukrajine držal Euroclear dlhopisy Ruskej centrálnej banky. Len čo tieto dlhopisy dosiahli splatnosť, výsledná hotovosť uviazla v Eurocleare v dôsledku sankcií EÚ uvalených na Moskvu po začiatku jej agresie voči Ukrajine. Euroclear teraz túto hotovosť investuje do Európskej centrálnej banky.
Zámer Európskej komisie spočíva v tom, že by Euroclear namiesto toho investoval do bezkupónových dlhopisov vydaných Európskou komisiou so zárukami od vlád EÚ alebo neskôr z rozpočtu Únie. EÚ by potom tieto prostriedky použila na poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky Ukrajine. Ukrajina by ju splatila až po prijatí vojnových reparácií od Ruska, zabezpečených na základe budúcej mierovej dohody. To by jej umožnilo použiť prostriedky už teraz, bez čakania na to, kým Moskva zaplatí.Čítajte viac Brusel chystá nový 'kreatívny' spôsob, ako poslať zmrazené ruské miliardy na Ukrajinu. Plán sa stretol s opatrným nadšením