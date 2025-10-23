V Kongu silnie epidémia cholery, tento rok si už vyžiadala vyše 1700 obetí

Situácia v krajine sa neustále zhoršuje a cholera už sa rozšírila do 20 z 26 provincií vrátane tých, kde sa doteraz cholera endemicky nevyskytovala. S blížiacim sa obdobím dažďov sa situácia pravdepodobne ešte zhorší a stúpne riziko prenosu choroby a kontaminácie.
Cholera je vysoko nákazlivá bakteriálna infekcia. Hoci je liečiteľná a možno jej predchádzať, bez správnej starostlivosti sa môže rýchlo stať smrteľnou. K šíreniu choroby môžu prispievať zlé hygienické podmienky a nedostatočný prístup k čistej vode. To predstavuje problém osobitne v husto osídlených oblastiach, najmä vo veľkých mestách, ako je Kinshasa, a vo vidieckych oblastiach, kde žije vysoký počet ľudí, ktorí boli nútení kvôli bojom utiecť zo svojich domovov.
Kongo sužuje násilie od 90. rokov minulého storočia. Do bojov je zapojených vyše 100 ozbrojených skupín a milióny ľudí počas 30 rokov trvajúceho konfliktu prišli o život.
Od roku 2012 sa do bojov proti vláde zapojila povstalecká skupina M23. Tento rok v januári konflikt medzi ňou a vládou v Kinshase eskaloval; rebeli z M23 postúpili a obsadili strategické mesto Goma a následne Bukavu. Obnovené boje si vyžiadali niekoľko tisícok životov a zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete, pri ktorej bolo vysídlených asi sedem miliónov ľudí.