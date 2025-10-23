Izrael podnikol sériu útokov v Libanone, terčom boli údajne ciele Hizballáhu

„Izraelské vojnové lietadlá vykonali sériu násilných útokov na východné horské pásmo“ v oblasti Bikáa neďaleko hraníc so Sýriou, informovala libanonská Národná tlačová agentúra NNA.
Izraelská armáda medzičasom potvrdila útok na údajné tréningové centrum Hizballáhu, kde sa zhromaždili členovia hnutia. Tento výcvikový tábor podľa armády militanti využívali na plánovanie útokov na Izrael. Terčom bol okrem iného aj závod na výrobu presne navádzaných striel. TOI objasňuje, že tento závod v údolí Bikáa bol už mnohokrát terčom izraelských útokov.
Armáda židovského štátu tiež oznámila, že zasiahla vojenské zariadenie Hizballáhu na severe Libanonu. „Skladovanie zbraní, prítomnosť teroristickej infraštruktúry a vykonávania vojenských výcvikov proti Izraelskému štátu zo strany teroristov Hizballáhu predstavuje očividné porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom a hrozbu pre Izraelský štát,“ dodala armáda.
Izrael napriek prímeriu s Hizballáhom, ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok v novembri, útočí v Libanone takmer denne. Tvrdí, že cieli na Hizballáh, ktorý sa podľa izraelských predstaviteľov snaží obnoviť svoje vojenské kapacity.