FOTO: Najväčšia vojnová loď sveta je opäť v Splite. USS Gerald R. Ford posilňuje alianciu NATO v Jadrane

Najväčšia a najmodernejšia lietadlová loď sveta, USS Gerald R. Ford (CVN 78), zakotvila v chorvátskom prístavnom meste Split. Príchod tohto mohutného plavidla s jadrovým pohonom, ktoré do chorvátskych vôd vplávalo v utorok, potvrdilo Veľvyslanectvo USA v Chorvátsku. Ide o plánovanú návštevu prístavu a zároveň druhú zastávku lode v krajine, po predchádzajúcej návšteve v roku 2023.

23.10.2025
O príchode lode, ktorá je vlajkovou loďou údernej skupiny, informoval na základe potvrdenia z americkej ambasády aj denník The Dubrovnik Times. Návšteva je súčasťou dlhodobého a pravidelne plánovaného nasadenia v rámci Šiestej flotily USA v operačnej oblasti Európa-Afrika.

Trasa plavidla zdôrazňuje rozsah jeho misie v rámci NATO. Loď USS Gerald R. Ford opustila Námornú stanicu Norfolk v USA 24. júna 2025 a v lete sa zapojila do cvičenia Neptune Strike v Stredozemnom mori. V septembri uskutočnila návštevu prístavu v nórskom Osle a následne sa zúčastnila tretej fázy cvičenia Neptune Strike v Severnom mori. Krátko pred príchodom do Chorvátska vykonávala loď rutinné operácie v Stredozemnom mori.

Cieľom nasadenia je podpora bojovej pripravenosti, námornej bezpečnosti a spolupráce v rámci NATO. Veľvyslanectvo USA vo svojom vyhlásení zdôraznilo strategický význam udalosti: „Rutinné návštevy prístavov, ako je táto, posilňujú obranné partnerstvá a odrážajú blízky vzťah medzi Spojenými štátmi a Chorvátskom, cenným spojencom NATO.“

Loď, pomenovaná po 38. prezidentovi USA Geraldovi R. Fordovi, je s dĺžkou vyše 330 metrov a výškou 76 metrov najväčšou vojnovou loďou, aká bola kedy postavená. Na svojich 25 palubách nesie posádku približne 4 500 osôb a môže operovať s až 75 lietadlami, vrátane stíhačiek F-35C Lightning II a F/A-18E/F Super Hornet. Loď, ktorej výstavba stála 12,8 miliardy dolárov, prináša špičkovú technológiu a je prvou novo navrhnutou americkou lietadlovou loďou za viac ako štyri desaťročia.

Návrat lode do Splitu zdôrazňuje pokračujúcu strategickú spoluprácu a podčiarkuje rastúcu úlohu Chorvátska ako kľúčového námorného partnera NATO v Jadrane.

