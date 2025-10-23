Na súkromnom pozemku v Poľsku našli pohodené citlivé vojenské dokumenty

Medzi dokumentmi sa nachádzali zoznamy vojakov s ich menami, hodnosťami, číslami a telefónnymi kontaktmi, ako aj schémy zbrojných systémov, plány vojenských cvičení či testy vypĺňané príslušníkmi armády. Po nahlásení nálezu začala prokuratúra v Suwalkách vyšetrovanie týkajúce sa nezákonného ukladania odpadu, ktoré však v apríli tohto roka zastavila. V odôvodnení potvrdila, že dokumenty pochádzali z vojenských jednotiek, no znalci dospeli k záveru, že neobsahujú údaje porušujúce predpisy o ochrane osobných údajov.
Muž však po niekoľkých mesiacoch objavil ďalšie spisy, ktoré predtým nezdokumentovala polícia. Keď sa obrátil na vojenskú políciu, tá podľa Onetu skonštatovala, že vec nepredstavuje trestný čin, ale len disciplinárne previnenie. Následne kontaktoval Službu vojenskej kontrarozviedky (SKW), s ktorou bol istý čas v kontakte, no komunikácia sa neskôr prerušila.
Na informácie o náleze reagoval aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Uviedol, že hoci dokumenty neobsahovali tajné informácie a prípad pochádza z roku 2023, považuje ho za závažný. „Ak niekto porušil zákon, nezabezpečil dokumenty tak, ako mal, alebo nekonal s náležitou starostlivosťou, každá taká osoba bude potrestaná, budú vyvodené dôsledky,“ zdôraznil minister. Dodal, že všetky zložky zodpovedné za kontrolu nakladania s vojenskými materiálmi dostali príkaz preveriť svoje postupy a zabezpečiť dodržiavanie zákonov.
Portál uviedol, že prípadu sa týka aj otázka možného pochybenia orgánov dohľadu nad ochranou vojenských informácií a nakladania s internou dokumentáciou armády. Ministerstvo obrany sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.