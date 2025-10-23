Pravda Správy Svet Orbán: Maďarsko je jediná krajina, kde možno uzavrieť mier medzi Ruskom a Ukrajinou

Maďarsko je jedinou krajinou, kde možno uzavrieť mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Dnes to povedal maďarský premiér Viktor Orbán v prejave k výročiu protisovietskeho povstania z roku 1956. Tlačové agentúry informujú, že Orbánovmu prejavu predchádzal sprievod tisícov jeho stúpencov ulicami maďarskej metropoly, ktorí tak chceli ukázať silu tohto politika, ktorého budúci rok na jar po 15 rokoch pri moci čakajú zrejme zatiaľ najťažšie parlamentné voľby.

23.10.2025 16:17
Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že plán stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti odkladá. Orbán v prejave hovoril aj o Ukrajine, o ktorej znovu povedal, že „už nie je suverénnou krajinou“, a opäť dal najavo, že nechce, aby sa stala členom Európskej únie. Navrhuje pre ňu strategické partnerstvo.

Usporiadatelia dnešnej provládnej manifestácie v Budapešti nazvali Pochod mieru. Počas pripomienky maďarského protisovietskeho povstania z roku 1956, ktoré rozdrvila Sovietska armáda, účastníci akcie volali heslá na podporu Orbána, ktorý opakuje, že Maďarsku hrozí priame zapojenie do vojny na Ukrajine. Tú Rusko vedie od februára 2022 a maďarská vláda ako jedna z mála v Európe udržiava s Moskvou dobré vzťahy napriek jej agresii voči susednej krajine.

„Nechceme zomierať za Ukrajinu,“ stálo na jednom z transparentov, ktorý niesli ľudia na čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastníčok, povedala, že v Maďarsku je v ohrození národné vedomie a kresťanstvo a že Orbán je jediným politikom, ktorý je schopný záujmy krajiny brániť pred ohrozením zvonka.

Orbán odmieta Ukrajinu vojensky podporovať a kritizuje sankcie, ktoré Európska únia proti Rusku kvôli jeho invázii do susednej krajiny zavádza.

Na dnešok naplánovali v Budapešti vlastné zhromaždenie tiež stúpenci hlavného predstaviteľa opozície Pétera Magyara, na ktorom podľa AP chcú dať najavo odpor voči Orbánovi aj podporu Magyarovi a jeho strane Tisza. Tá šesť mesiacov pred voľbami v prieskumoch vedie pred Orbánovým zoskupením Fidesz, ktoré je v krajine pri moci od roku 2010. V neprospech Fideszu hrá to, že sa Maďarsko dlhodobo potýka s vysokou infláciou, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády čoraz častejšie zaznievajú obvinenia z korupcie.

