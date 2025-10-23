Orbán: Maďarsko je jediná krajina, kde možno uzavrieť mier medzi Ruskom a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že plán stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti odkladá. Orbán v prejave hovoril aj o Ukrajine, o ktorej znovu povedal, že „už nie je suverénnou krajinou“, a opäť dal najavo, že nechce, aby sa stala členom Európskej únie. Navrhuje pre ňu strategické partnerstvo.
Usporiadatelia dnešnej provládnej manifestácie v Budapešti nazvali Pochod mieru. Počas pripomienky maďarského protisovietskeho povstania z roku 1956, ktoré rozdrvila Sovietska armáda, účastníci akcie volali heslá na podporu Orbána, ktorý opakuje, že Maďarsku hrozí priame zapojenie do vojny na Ukrajine. Tú Rusko vedie od februára 2022 a maďarská vláda ako jedna z mála v Európe udržiava s Moskvou dobré vzťahy napriek jej agresii voči susednej krajine.
„Nechceme zomierať za Ukrajinu,“ stálo na jednom z transparentov, ktorý niesli ľudia na čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastníčok, povedala, že v Maďarsku je v ohrození národné vedomie a kresťanstvo a že Orbán je jediným politikom, ktorý je schopný záujmy krajiny brániť pred ohrozením zvonka.
Orbán odmieta Ukrajinu vojensky podporovať a kritizuje sankcie, ktoré Európska únia proti Rusku kvôli jeho invázii do susednej krajiny zavádza.
Na dnešok naplánovali v Budapešti vlastné zhromaždenie tiež stúpenci hlavného predstaviteľa opozície Pétera Magyara, na ktorom podľa AP chcú dať najavo odpor voči Orbánovi aj podporu Magyarovi a jeho strane Tisza. Tá šesť mesiacov pred voľbami v prieskumoch vedie pred Orbánovým zoskupením Fidesz, ktoré je v krajine pri moci od roku 2010. V neprospech Fideszu hrá to, že sa Maďarsko dlhodobo potýka s vysokou infláciou, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády čoraz častejšie zaznievajú obvinenia z korupcie.