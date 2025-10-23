Len krok od katastrofy. Prečo nemeckí policajti omylom strieľali na vojakov?

Incident sa odohral v stredu okolo 17. h v bavorskom meste Erding neďaleko Mníchova. Ľudia si tam všimli maskovaného muža so strelnou zbraňou, ktorý bežal po poli a skrýval sa za hospodárskymi budovami.
„Na základe tohto hlásenia tam operačné stredisko vyslalo silné jednotky. Pre nesprávnu interpretáciu došlo k streľbe, pri ktorej sa ľahko zranil jeden muž. Miesto činu zoširoka obkľúčili a o podporu požiadali aj policajný vrtuľník,“ informovala na svojom portáli bavorská polícia.
Hoci ubezpečila, že verejnosti nič nehrozilo, miestnych obyvateľov udalosť vyplašila. „Mala som strach. Pred mojím domom stáli policajti s helmami a nepriestrelnými vestami. Boli to špeciálne jednotky,“ opísala tlačovej agentúre News5 Daniela Lindingerová.
„Nikto nás o ničom neinformoval. Mali sme pocit, že nás v tom nechali samých,“ doplnil jej manžel Stefan.
Policajný zásah pocítili ľudia v širokom okolí. Hliadky zablokovali ulice, na cestách sa tvorili kolóny. Na blízkom štadióne museli prerušiť futbalový tréning a hráčov vyzvali, aby nevychádzali zo šatne, kým sa situácia nevyrieši. Až do odvolania uzavreli aj všetky verejné budovy v okolí.
„Nemohli sme vojsť ani vyjsť,“ priblížil denníku Münchner Merkur jeden zo svedkov. Viacerí ľudia sa sťažovali, že im nikto nepovedal, čo sa vlastne deje.Čítajte viac Budú v Nemecku rukovať aj ženy? Merz chce zaviesť povinnú vojenskú službu pre všetkých
Ako vysvitlo, v oblasti sa konalo cvičenie s názvom Marshal Power, ktoré malo vo viacerých regiónoch prebiehať až do 29. októbra. Celkovo sa doň zapojilo asi 500 vojenských policajtov v štyroch spolkových krajinách a zhruba 300 príslušníkov polície, hasičov a záchranárov.
Manévre boli výnimočné aj tým, že sa nekonali vo vyhradených vojenských priestoroch, ale na verejnom priestranstve. Cieľom bolo nacvičiť si obranu a spoluprácu vojenských a civilných zložiek za fiktívnou frontovou líniou.
Simulovať sa mali situácie, keď verejnosť na území členského štátu NATO ohrozujú napríklad drony, neregulárne ozbrojené skupiny alebo dôjde k sabotáži. Aby to bolo čo najreálnejšie, poslúžila na to i okrajová štvrť Erdingu.
Ako však zdôraznili predstavitelia Bundeswehru, o cvičení vopred informovali, a to aj políciu. Prečo napriek tomu došlo k prestrelke, je teraz predmetom vyšetrovania. Podľa denníka Münchner Merkur je možné, že sa správa nedostala na všetky policajné oddelenia.Čítajte viac Nemecko chce byť vojenskou veľmocou. Zatiaľ by neubránilo ani seba, varujú experti
Ako dlho trvalo, kým si zúčastnení uvedomili svoj omyl, nie je známe. Vojaka, ktorý vyviazol s ľahkým zranením na tvári, previezli do nemocnice, ale po krátkom ošetrení ho už v noci prepustili.
Aj keď sa spočiatku uvažovalo, že po tom, čo sa stalo, armáda ďalšie cvičenie zruší, velenie vojenskej polície v Mníchove vo štvrtok uviedlo, že v ňom predsa len pokračujú. Bavorská polícia zase naznačila, že dôvodom prestrelky bola chyba v komunikácii.
„Nevedeli sme, že tam v tom čase prebieha cvičenie,“ vysvetlil agentúre DPA policajný hovorca Andreas Aichele. „Polícii vtedy nebolo známe, že nejde o potenciálne zlých ľudí, ale o cvičiacich vojakov,“ spresnil pre televízny kanál BR.Čítajte viac Silní len na papieri. Polovica nemeckých vojakov nie je schopná boja, varujú experti
Komunálni politici sú z udalosti zdesení – nechýbalo totiž veľa a následky mohli byť omnoho tragickejšie. „Som z toho incidentu ohromený,“ reagoval vo vyhlásení krajinský radca Martin Bayerstorfer, ktorý ho označil za „absolútnu katastrofu“.
Ako pripomenul, ani jeho úrad neinformovali o plánovanom vojenskom cvičení, hoci má tieto veci na starosti. Podľa neho preto treba zaistiť, aby sa nič podobné už nikdy neopakovalo.