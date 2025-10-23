Pravda Správy Svet Tomahawky letiace na Rusko? Prišla by „ohromujúca reakcia“, varuje Putin

Útoky proti cieľom hlboko v ruskom území s nasadením striel Tomahawk alebo iných zbraní ďalekého doletu by vyvolali ohromujúcu reakciu. Dnes to podľa agentúry TASS povedal ruský prezident Vladimír Putin.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, v posledných mesiacoch žiada Spojené štáty, aby jej strely Tomahawk dodali. Americký prezident Donald Trump však zatiaľ takýto krok odmieta urobiť.

