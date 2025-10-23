Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, v posledných mesiacoch žiada Spojené štáty, aby jej strely Tomahawk dodali. Americký prezident Donald Trump však zatiaľ takýto krok odmieta urobiť.Čítajte viac ONLINE: Moskva opäť poslala drony na Kyjev ako odvetu za Storm Shadow. Rusko a Ukrajina si vymenili telá vyše tisíc padnutých vojakov Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať? Čítajte viac Ruská protivzdušná obrana už čelila Tomahawkom. Výsledok bol zdrvujúci
Tomahawky letiace na Rusko? Prišla by „ohromujúca reakcia“, varuje Putin
Útoky proti cieľom hlboko v ruskom území s nasadením striel Tomahawk alebo iných zbraní ďalekého doletu by vyvolali ohromujúcu reakciu. Dnes to podľa agentúry TASS povedal ruský prezident Vladimír Putin.