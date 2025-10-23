Maďara nenávidí Putin aj Orbán. Postrach Rusov by rád videl zmenu vlády v Budapešti

Brovdi používa prezývku Maďar. Do ukrajinskej armády vstúpil ako dobrovoľník okamžite po začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Najprv pomáhal evakuovať civilistov z ostreľovaných miest, v máji toho roku vytvoril samostatnú leteckú prieskumnú jednotku, ktorú pomenoval Vtáky Maďara. Bol to vôbec prvý oddiel v ukrajinských ozbrojených silách, ktorý sa špecializoval na používanie bezpilotných lietadiel. V tom čase drony ešte nezohrávali podstatný význam, v súčasnosti sa bez nich obidve proti sebe bojujúce armády nezaobídu.Čítajte viac Žiadny ústup z Donbasu nebude. Zelenskyj zmietol zo stola Putinove návrhy: Sú nefunkčné
Prezident Volodymyr Zelenskyj v lete tohto roku vymenoval Brovdiho za veliteľa síl bezpilotných systémov. Zjavne sa osvedčil. Maďar nedávno urobil odpočet svojich prvých 100 dní v tejto funkcii. „Za ten čas bolo zničených alebo zasiahnutých 76 859 nepriateľských cieľov (nárast o 804,7 % v porovnaní s predchádzajúcimi sto dňami) a zlikvidovaných 18 501 nepriateľských vojakov (nárast o 423,5 %). Sily bezpilotných systémov sú fenomén, ktorý priamo ovplyvňuje front," napísal na sociálnej sieti Telegram.
Na operátorov samovražedných dronov, ktorým velí 52-ročný Brovdi, pripadá viac ako tretina všetkých úspešných zásahov ukrajinskej armády. Ostrý chlapík, ktorý kedysi riadil agrárnu burzu a sám úspešne podnikal v poľnohospodárstve, teraz zdôrazňuje, že si predsavzal, aby jeho muži likvidovali až polovicu terčov. Mohol by sa Maďar blysnúť pred Zelenským ešte viac? Tak ako si zaumieňuje?
Nepriama odpoveď na otázku sa dá asi nájsť v jeho ďalších slovách. Poukázal na to, že sa mu podarilo zabezpečiť rozšírenie dodávok munície pre drony z predošlých 50-tisíc kusov mesačne. Po novom chce dosiahnuť, aby ich bolo až 120-tisíc každý mesiac, čo by podľa neho úplne pokrylo potreby síl bezpilotných systémov.
Maďar nepochybne vzbudzuje rešpekt nielen medzi operátormi bezpilotných lietadiel, ale aj u generálov. Určite sa on zaslúžil o to, že krátko po jeho nástupe do funkcie veliteľa sa zjednotili všetky oddiely používajúce drony do jedného celku. Predtým jednu skupinu tvorilo päť menších oddielov a druhú sedem.
Po viac ako štyroch mesiacoch pôsobenia Brovdiho v jeho dôležitej funkcii sa ozval Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Moskve sa nemožno čudovať, pretože odkedy Brovdi má pod palcom všetky drony, Ukrajinci zintenzívnili údery na ruské energetické objekty. V dôsledku útokov aj na rafinérie Rusko čelí nedostatku benzínu. „Rozhodli sme o vznesení obvinenia proti Brovdimu zo spáchania teroristických útokov," informoval vyšetrovací výbor na svojej webovej stránke. Rusi konkretizovali, že Maďarovi dávajú za vinu to, že rozhoduje o atakoch na ich palivovo-energetický komplex s použitím dronov dlhého doletu.
V ostatných mesiacoch sa hovorí o Brovdim aj v Maďarsku. Vláda Viktora Orbána sa nahnevala na tohto rodáka z Užhorodu po tom, čo čo drony opakovane prerušili dodávky ropy. Išlo o údery namierené proti ropovodu Družbu, ktorý zásobuje nielen Maďarsko, ale aj Slovensko.
Orbánovci sa na konci augusta rozhodli zakázať Brovdimu vstup na maďarské územie. „Strčte si vaše sankcie do zadku… Ja som Ukrajinec a prídem do vlasti môjho otca až po vás. V Maďarsku žije veľa skutočných Maďarov a jedného dňa sa im zunujete," odkázal Brovdi premiérovi Orbánovi.
Teraz sa na sociálnej sieti Telegram vyjadril v súvislosti s 69. výročím protikomunistickej revolúcie v Budapešti. Proti jej účastníkom potom na jeseň 1956 brutálne zasiahli vojaci Sovietskeho zväzu. Brovdi zverejnil svoj príspevok v ukrajinskom aj v maďarskom jazyku. Najprv zdôraznil, že Maďari pred 69 rokmi smelo odkázali diktatúre, aby Rusi odišli domov.
Potom sa Brovdi obul do Orbána: „Fyzickú bolesť svojich predkov nepocítil alebo na ňu už zabudol. A kým svojim potomkom predáva univerzálnu frázu ‚Uhorsko nadovšetko‘, krvavé peniaze a moc (Orbánovi) medzitým zatočí hlavu." Je to narážka na to, že orbánovci neprestali kupovať od Ruska plyn a ropu, čím podľa Brovdiho fakticky pomáhajú ruskému lídrovi Vladimirov Putinovi financovať vojnu proti Ukrajine.
Ukrajinský veliteľ zároveň dal jasno najavo, že si želá zmenu mocenských pomerov v Budapešti: „Národ maďarský! Viem, že sa dnes zhromažďujete a budú zaznejú alternatívne vízie. Je jasné, že maďarská volebná kampaň sa dnes začína. Nech netečie krv! A za Tiszou sa konečne objaví Maďar, MAGYAR pre všetkých Maďarov." Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia v apríli 2026. Vyzývateľom Orbána sa v nich stane opozičný líder Péter Magyar. Keby jeho strana zvíťazila vo voľbách, čo sa nedá vylúčiť, znamenalo by to ukončenie vládnutia orbánovcov, ktorí sú pri moci nepretržite od jari 2010.