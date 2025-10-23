Ficovi dáme jeho „prevrat“. Avšak demokraticky a pokojne vo voľbách, avizuje Šipoš

Reagoval tým na otázku, prečo hnutie internetovú stránku, na ktorej zisťuje názory jej návštevníkov na niektoré spoločenské problémy, nazvalo Prevrat2027. „Chceme, aby to bolo v riadnych demokratických voľbách, aby sme urobili prevrat aj v tom, aby sme pretavili do zákonov a programového vyhlásenia vlády tých pár riešení, o ktorých hovoria ľudia, keď sa s nimi stretávame,“ povedal.
Aktuálne podľa neho Hnutie Slovensko položilo na stôl prvé tri témy – návrat k podpore dieťaťa na úrovni 200 eur mesačne, kde sto eur by bol prídavok na dieťa a sto daňový bonus, zákaz vyplácania ziskov zdravotným poisťovniam, ak nebude každý pacient, ktorý má byť operovaný, reálne operovaný do 30 dní a do tretice, hnutie chce znížiť poslanecké platy na polovicu.
„Boli sme v koalícii, mali sme koaličných partnerov a tí to nechceli podporiť,“ odpovedal Šipoš na otázku, prečo hnutie neznížilo poslanecké platy v čase, keď bolo vo vláde a malo ústavnú väčšinu v parlamente. Tentokrát podľa neho bude Hnutie Slovensko považovať splnenie niektorých svojich požiadaviek do pol roka po voľbách za podmienku toho, aby vôbec ostalo členom vládnej koalície.Čítajte viac Matovič informoval o „diabolskom pláne“. Tlačovku, ktorá mala rozhodnúť voľby 2027, zmenil na svoju kampaň
Progresívne Slovensko aj SaS však už možnosť budúcej koaličnej spolupráce s Hnutím Slovensko vylúčili. „Šimečka povedal médiám, že absolútne vylučuje spoluprácu s Hnutím Slovensko. A my sme si povedali, že keď Šimečka zavrel dvere, my sa do nich dobýjať nebudeme. Nebudeme ho prosiť, aby spolupracoval, ale budeme sa pýtať jeho voličov,“ reagoval Šipoš.
Dodal, že prieskumy dlhodobo nedávajú ostatným parlamentným opozičným stranám šancu samostatne zostaviť vládu. „My sme pripravení tú vládu podporiť, ale za podmienok, ktoré si určia ľudia,“ zdôraznil Šipoš.
Na margo pripravovanej novely rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR Šipoš povedal, že nerieši napríklad zákaz alkoholu v parlamente, zato sa však snaží znižovať čas, ktorý môže opozícia využiť na parlamentnú rozpravu. „Chcú, aby veľa poslancov nevystupovalo a dokonca, aby nemohli svoj názor ukázať na nejakej vizuálnej pomôcke. Ja som bol historicky prvý poslanec vykázaný z NR SR kvôli tričku s nápisom,“ poznamenal Šipoš.
Hnutie Slovensko má podľa neho vlastnú predstavu o konsolidácii verejných financií a za zle pripravený považuje aj štátny rozpočet na budúci rok, ktorý parlament aktuálne schválil. „Nevedia šetriť a nevedia zdaniť tých, čo peniaze majú,“ tvrdí Šipoš.Čítajte viac Spasiteľ Igor. Matovič sľubuje prevrat, ktorý má zastaviť diabolský plán. Slovensko je mu ukradnuté, má rád iba seba
Deň boja za slobodu a demokraciu si podľa neho hnutie 17. novembra uctí na bratislavskom Devíne, pri pamätníku Brána slobody. „Predpokladám, že aj naši sympatizanti po celom Slovensku si to pripomenú vo svojich mestách a na svojich námestiach,“ uzavrel Šipoš.