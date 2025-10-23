Pravda Správy Svet Litovské nebo narušili dve ruské vojenské lietadlá, do vzduchu išli Typhoony NATO

Litovské nebo narušili dve ruské vojenské lietadlá, do vzduchu išli Typhoony NATO

Dve ruské vojenské lietadlá vo štvrtok vleteli do vzdušného priestoru Litvy a opustili ho po približne 18 sekundách. Informovala o tom litovská armáda, píše TASR podľa správy agentúr DPA a Reuters.

23.10.2025 19:51
debata (7)

„Dnes ruské vojenské lietadla nakrátko vstúpili do litovského vzdušného priestoru. Naše sily konali rýchlo, stíhačky Severoatlantickej aliancie (NATO) hliadkovali. Litva ostáva silná a pripravená. Každý centimeter našej krajiny je chránený,“ napísala litovská armáda na sociálnej sieti X.

Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Video

Stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 boli zrejme zapojené do misie, pri ktorej cvičili doplňovanie paliva. Litovský vzdušný priestor narušili okolo 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) z ruskej exklávy Kaliningradská oblasť.

V reakcií na narušenie vzdušného priestoru členskej krajiny Severoatlantickej aliancie ruskými lietadlami vzlietli španielske stíhačky typu Eurofighter Typhoon nasadené v Pobaltí v rámci misie NATO Baltic Air Policing (BAP).

NATO 1 Čítajte viac Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť, myslí si veliteľ spojeneckých síl
Rusko zaútočilo na materskú školu v Charkove
Video
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #NATO #Litva #vojenské lietadlo #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"