„Strašné mínové pole". Vyčistenie Gazy od nevybuchnutej munície potrvá až 30 rokov

Zvyšky výbušnín, ktoré v Pásme Gazy zostali po dvoch rokoch vojny podľa databázy OSN zabili najmenej 53 ľudí a stovky ďalších zranili. Humanitárne organizácie toto číslo považujú za mimoriadne podhodnotené.
„Ak sa bavíme o úplnom vyčistení, nikdy k nemu nedôjde, (pretože) je to aj pod zemou. Budeme to nachádzať ešte niekoľko generácií,“ povedal Reuters Nick Orr, odborník na likvidáciu výbušnín z organizácie Humanity & Inclusion. Situáciu v Pásme Gazy prirovnal k britským mestám po druhej svetovej vojne.
„Pokiaľ ide o vyčistenie povrchu, tak to možno dosiahnuť počas jednej generácie, povedal by som za 20 až 30 rokov,“ usudzuje Orr. „Bude to veľmi pomalé odkrajovanie veľmi veľkého problému,“ dodal.
Orr, ktorý počas konfliktu Pásmo Gazy niekoľkokrát navštívil, je jedným zo siedmych členov tímu tejto skupiny, ktorý má budúci týždeň začať hľadať nevybuchnutú muníciu v základnej infraštruktúre, ako sú nemocnice či pekárne. Skupiny, ako je tá jeho, však doteraz nedostali od Izraela povolenie začať prácu ani doviezť vybavenie potrebné na likvidáciu munície, uviedol Orr.
Úrad izraelského ministerstva obrany pre palestínske civilné záležitosti (COGAT), ktorý dohliada na dodávky pomoci do Pásma Gazy, sa k žiadosti Reuters o komentár bezprostredne nevyjadril. Úrad blokuje dodávky takého tovaru, ktorý má podľa neho „dvojaké využitie“ – teda ako civilné, tak vojenské. Orr v tejto súvislosti uviedol, že izraelské úrady žiada o povolenie dovážať vybavenie, ktoré umožní nechať bomby vyhorieť namiesto ich tradičného odpálenia. Chce tak zmierniť obavy, že si tieto výbušniny ponechá Hamas na ďalšie použitie v boji.