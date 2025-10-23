Pravda Správy Svet Východné krídlo Bieleho domu zbúrali. Trump má už náhradu za 300 miliónov dolárov

Východné krídlo Bieleho domu bolo vo štvrtok večer úplne zbúrané. Vyplýva to z fotografií vyhotovených agentúrou AP. Americký prezident Donald Trump chce na jeho mieste vybudovať novú tanečnú sálu, informuje TASR.

23.10.2025 20:22
Práce na z veľkej časti zbúranej časti východného krídla Bieleho domu vo štvrtok 23. októbra 2025 vo Washingtone pred výstavbou novej tanečnej sály.
Vo východnom krídle tradične pôsobili a pracovali americké prvé dámy a ich personál. Teraz na jeho mieste vznikne za viac ako 300 miliónov dolárov tanečná sála, ktorá bude dvakrát väčšia ako celý Biely dom.

Aktuálny prezident časť peňazí na výstavbu podľa vlastných slov zaplatí sám, zvyšok poskytnú súkromní darcovia a korporátne spoločnosti. Minulý týždeň usporiadal Trump honosnú večeru pre týchto donorov, medzi ktorými bolo viacero popredných amerických technologických firiem.

Trump povolil búracie práce tento týždeň napriek tomu, že ešte nedostal súhlas príslušných vládnych orgánov. Prestavbu kritizujú pamiatkari, ktorí vyzvali na zastavenie búranie, kým plány na výstavbu tanečnej sály s rozlohou viac ako 8000 štvorcových metrov neprejdú povinným procesom verejného posudzovania. K prezidentovým plánom sú kritickí aj demokrati, ktorí šéfa Bieleho domu obvinili z nedostatočného rešpektu voči sídlu amerického prezidenta.

