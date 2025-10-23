Pravda Správy Svet VIDEO: Štyri minúty. Kamera zachytila zlodejov z Louvru, ako unikajú s pomocou plošiny

Krádež vzácnych šperkov vo francúzskom Louvri trvala len pár minút. Objavili sa zábery z úniku zlodejov pomocou plošiny.

23.10.2025 21:55
Štyria lupiči sa v nedeľu dopoludnia dostali do múzea cez balkón pomocou výsuvného rebríka a zmocnili sa deviatich cenných šperkov. Jedného z nich, koruny cisárovnej Eugénie, sa však pri úteku zbavili. Podľa vyšetrovateľov trvala lúpež necelé štyri minúty. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ako unikajú s pomocou plošiny z Louvru.

Kamera zachytila únik lupičov z Louvru
