Štyria lupiči sa v nedeľu dopoludnia dostali do múzea cez balkón pomocou výsuvného rebríka a zmocnili sa deviatich cenných šperkov. Jedného z nich, koruny cisárovnej Eugénie, sa však pri úteku zbavili. Podľa vyšetrovateľov trvala lúpež necelé štyri minúty. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ako unikajú s pomocou plošiny z Louvru.Čítajte viac Výrobca plošín využil lúpež v Louvri na reklamu, sľubuje rýchlu a tichú akciu. Riaditeľka priznala nedostatok kamier Čítajte viac Stačili im iba štyri minúty. Zlodeji ukradli z Louvru vzácne šperky, ich útek pripomínal scénu z filmu
VIDEO: Štyri minúty. Kamera zachytila zlodejov z Louvru, ako unikajú s pomocou plošiny
