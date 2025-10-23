S nacistami bojoval zápalnými fľašami. Zomrel posledný preživší bojovník z varšavského povstania

Smuss sa narodil v roku 1926 vo vtedajšom Slobodnom meste Gdansk, ležiacom v dnešnom Poľsku. Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Lodže a potom do Varšavy. V roku 1940 bol jedným zo státisícov židovských občanov, ktorí boli nacistami uväznení za múrmi varšavského geta.
Smuss sa v gete pridal k podzemnej Židovskej bojovej organizácii (ŽOB) vedenej dvadsaťtriročným Mordechajom Anielewiczom. V rámci nútenej práce opravoval a čistil helmy nemeckých vojakov z vojnového frontu, a preto mal prístup k riedidlu, ktoré kradol a odovzdával odboju. Riedidlo bolo použité na výrobu zápalných fliaš, ktoré boli umiestnené na strechách domov blízko vstupu do geta.Čítajte viac Varšavské povstanie nechal Stalin vykrvácať
Keď nacisti 19. apríla 1943 do geta vstúpili s úmyslom ho zlikvidovať, postavili sa im stovky židovských bojovníkov. Smuss bol jedným z tých, ktorí v ten deň na vojakov zo striech domov zápalné fľaše hádzal. Bol jedným z mála odbojárov, ktorí mesiac trvajúce povstanie prežili. Bol zatknutý a poslaný do vyhladzovacieho tábora Treblinka, kam ale nedorazil, pretože ho nacisti nasadili na nútené práce v iných táboroch. Na jar 1945 prežil pochod smrti.
Po vojne odišiel do Spojených štátov, kde si založil rodinu, a neskôr sa presťahoval do Izraela. Tam sa začal aj prostredníctvom maľby vyrovnávať s traumou holokaustu a stretol tam svoju druhú ženu Ruth.
„Vtedy Michael začal umelecky spracovávať svoje zážitky av školách v Nemecku zoznamoval potomkov svojich mučiteľov s tým, čo si možno len ťažko predstaviť,“ cituje AP Smussovho príbuzného Paula Diedricha. „Napriek tomu, čo prežil, udržal si nezameniteľný zmysel pre humor,“ dodal Diedrich.Čítajte viac Nacisti vedeli, ako sa volám. Jedinečný príbeh Slovenky o prežití a odvahe v Auschwitzi