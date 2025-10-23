Pravda Správy Svet S nacistami bojoval zápalnými fľašami. Zomrel posledný preživší bojovník z varšavského povstania

V utorok zomrel posledný preživší bojovník povstania vo varšavskom gete v roku 1943. Michael Smuss, ktorý s nacistami bojoval zápalnými fľašami, zomrel vo veku 99 rokov. Jeho úmrtie dnes podľa agentúry AP potvrdila jeho manželka.

23.10.2025 21:55
Smuss sa narodil v roku 1926 vo vtedajšom Slobodnom meste Gdansk, ležiacom v dnešnom Poľsku. Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Lodže a potom do Varšavy. V roku 1940 bol jedným zo státisícov židovských občanov, ktorí boli nacistami uväznení za múrmi varšavského geta.

Smuss sa v gete pridal k podzemnej Židovskej bojovej organizácii (ŽOB) vedenej dvadsaťtriročným Mordechajom Anielewiczom. V rámci nútenej práce opravoval a čistil helmy nemeckých vojakov z vojnového frontu, a preto mal prístup k riedidlu, ktoré kradol a odovzdával odboju. Riedidlo bolo použité na výrobu zápalných fliaš, ktoré boli umiestnené na strechách domov blízko vstupu do geta.

Keď nacisti 19. apríla 1943 do geta vstúpili s úmyslom ho zlikvidovať, postavili sa im stovky židovských bojovníkov. Smuss bol jedným z tých, ktorí v ten deň na vojakov zo striech domov zápalné fľaše hádzal. Bol jedným z mála odbojárov, ktorí mesiac trvajúce povstanie prežili. Bol zatknutý a poslaný do vyhladzovacieho tábora Treblinka, kam ale nedorazil, pretože ho nacisti nasadili na nútené práce v iných táboroch. Na jar 1945 prežil pochod smrti.

Po vojne odišiel do Spojených štátov, kde si založil rodinu, a neskôr sa presťahoval do Izraela. Tam sa začal aj prostredníctvom maľby vyrovnávať s traumou holokaustu a stretol tam svoju druhú ženu Ruth.

„Vtedy Michael začal umelecky spracovávať svoje zážitky av školách v Nemecku zoznamoval potomkov svojich mučiteľov s tým, čo si možno len ťažko predstaviť,“ cituje AP Smussovho príbuzného Paula Diedricha. „Napriek tomu, čo prežil, udržal si nezameniteľný zmysel pre humor,“ dodal Diedrich.

