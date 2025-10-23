Schyľuje sa k ďalej vojne? Trump po nasadení tajných avizuje už aj pozemnú operáciu do Venezuely

„Čoskoro vo Venezuele uvidíme pozemnú akciu,“ povedal Trump. Poznamenal, že chce informovať Kongres USA o operáciách proti drogovým kartelom, ale zároveň nepredpokladá, že by požiadal o vyhlásenie vojny narkomafii.
„No, nemyslím si, že budeme nutne žiadať o vyhlásenie vojny. Myslím, že jednoducho zabijeme ľudí, ktorí privážajú drogy do našej krajiny. Jasné? Zabijeme ich,“ povedal prezident novinárom.
USA doteraz podnikajú údery proti lodiam a ponorkám, ktoré podľa nich slúžia na pašovanie narkotík z Venezuely. Či CIA skutočne konkrétne operácie vo Venezuele chystá alebo dokonca už vykonáva, nie je jasné. Americkí predstavitelia však podľa denníka The New York Times (NYT) v súkromí uviedli, že konečným cieľom Washingtonu je zosadenie Madura.
Trump tiež komentoval správu denníka The Wall Street Journal o tom, že USA vyslali bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti tejto juhoamerickej krajine zvýšili vojenský tlak. „Nie, je to nepravdivé,“ povedal o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely veľmi nešťastný.Čítajte viac Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová venovala ocenenie trpiacemu ľudu Venezuely aj Trumpovi
Trump ďalej hovoril o tom, že Venezuelu využíva Čína na pašovanie fentanylu. Po predávkovaní týmto opioidom v minulom roku v USA zomrelo 48 000 ľudí. Trump sa chce tento mesiac v Južnej Kórei na okraj summitu Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC) stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. „Prvá otázka na Siho bude fentanyl,“ povedal šéf Bieleho domu.Čítajte viac Kuba zadržala čínskeho fentanylového bossa, na ktorého USA vydali zatykač