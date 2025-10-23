Pravda Správy Svet Schyľuje sa k ďalej vojne? Trump po nasadení tajných avizuje už aj pozemnú operáciu do Venezuely

Vo Venezuele, ktorú Spojené štáty obviňujú z pašovania drog, nastane čoskoro pozemná akcia. Dnes to podľa agentúry vyhlásil americký prezident Donald Trump. USA majú v regióne vojnové lode, ktoré podnikajú údery proti plavidlám považovaným za pašerácke. Venezuelský autoritársky prezident Nicolás Maduro tvrdí, že USA pripravujú agresiu proti jeho krajine s cieľom zvrhnúť jeho vládu. Trump pred týždňom oznámil, že povolil americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), aby vo Venezuele vykonávala tajné operácie.

23.10.2025 23:04
„Čoskoro vo Venezuele uvidíme pozemnú akciu,“ povedal Trump. Poznamenal, že chce informovať Kongres USA o operáciách proti drogovým kartelom, ale zároveň nepredpokladá, že by požiadal o vyhlásenie vojny narkomafii.

„No, nemyslím si, že budeme nutne žiadať o vyhlásenie vojny. Myslím, že jednoducho zabijeme ľudí, ktorí privážajú drogy do našej krajiny. Jasné? Zabijeme ich,“ povedal prezident novinárom.

USA doteraz podnikajú údery proti lodiam a ponorkám, ktoré podľa nich slúžia na pašovanie narkotík z Venezuely. Či CIA skutočne konkrétne operácie vo Venezuele chystá alebo dokonca už vykonáva, nie je jasné. Americkí predstavitelia však podľa denníka The New York Times (NYT) v súkromí uviedli, že konečným cieľom Washingtonu je zosadenie Madura.

Trump tiež komentoval správu denníka The Wall Street Journal o tom, že USA vyslali bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti tejto juhoamerickej krajine zvýšili vojenský tlak. „Nie, je to nepravdivé,“ povedal o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely veľmi nešťastný.

Trump ďalej hovoril o tom, že Venezuelu využíva Čína na pašovanie fentanylu. Po predávkovaní týmto opioidom v minulom roku v USA zomrelo 48 000 ľudí. Trump sa chce tento mesiac v Južnej Kórei na okraj summitu Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC) stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. „Prvá otázka na Siho bude fentanyl,“ povedal šéf Bieleho domu.

