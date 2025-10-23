Pravda Správy Svet Nulové emisie už o 25 rokov. Lídri EÚ sa dohodli na novom klimatickom cieli

Nulové emisie už o 25 rokov. Lídri EÚ sa dohodli na novom klimatickom cieli

Lídri Európskej únie (EÚ) sa dohodli na novom klimatickom cieli do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to aj napriek rastúcemu odporu niektorých členských štátov voči opatreniam na ochranu klímy. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

23.10.2025 23:20
EÚ sa už zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent. Cieľom nového opatrenia je zabezpečiť, aby blok do roku 2050 dosahoval nulové emisie, čo vedci považujú za nevyhnutnosť k odvráteniu najhorších dôsledkov globálneho otepľovania, vysvetľuje Reuters.

Hoci sa lídri EÚ dohodli na novom cieli, podrobnosti budú schvaľovať ministri na zasadnutí 4. novembra. Podľa Reuters to bude náročná úloha, keďže zástupcovia členských štátov vo štvrtok nevyriešili kľúčové sporné body, vrátane toho, aký podiel z cieľa znížiť emisie o 90 percent môžu krajiny splniť nákupom zahraničných emisných kreditov.

„Nikto z nás nespochybňuje cieľ ochrany klímy. Všetci zastávame názor, že to musíme skombinovať s konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu,“ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz.

Lídri sa v súvislosti s novým cieľom dohodli na niekoľkých podmienkach, ktoré odzrkadľujú obavy viacerých štátov z toho, ako tento prechod financovať popri ďalších prioritách EÚ, akou je obrana proti ruskej agresii či podpora podnikania.

Žiadajú doložku

Vo svojom spoločnom vyhlásení zo summitu v Bruseli lídri EÚ uviedli, že cieľ na rok 2040 by mal obsahovať „revíznu doložku“, aby ho bolo možné v budúcnosti upraviť.

Krajiny vrátane Poľska argumentovali, že je to potrebné v prípade, ak sa zelené technológie nebudú vyvíjať podľa plánu alebo ak budú ekonomické podmienky brániť investíciám potrebným na dosiahnutie nového klimatického cieľa.

Iní lídri ocenili flexibilitu nariadenia pre obavy, že lesy nebudú dostatočne absorbovať emisie oxidu uhličitého. Požadovali, aby v takomto prípade neboli ostatné odvetvia nútené rýchlejšie znižovať emisie, aby splnili cieľ na rok 2040.

Predstavitelia členských štátov EÚ sa vo svojich rokovaniach zamerali finančné a podporné politiky, ktoré sú potrebné na zníženie emisií skleníkových plynov a ktoré by zároveň zabránili tomu, aby občania čelili vyšším poplatkom za energie a aby podporili podniky zápasiace s lacnými čínskymi dovozmi a americkými clami.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred summitom lídrom povedala, že prechod na čistú ekonomiku je pre Európu šancou na oživenie priemyslu a zníženie závislosti od dovozov z Číny, ktorá dominuje vo výrobe technológií, ako sú batérie a solárne panely.

„Je to veľká obchodná príležitosť pre Európu. Jej využitie si vyžaduje vytrvalosť a neúnavnú snahu čeliť našim konkurentom, počnúc Čínou,“ uviedla von der Leyenová v liste z 20. októbra, ku ktorému mala agentúra Reuters prístup.

