ONLINE: Plány 'koalície ochotných': Odstrániť ruskú ropu a plyn z globálneho trhu, strely dlhého doletu pre Kyjev

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 339 dní
6:50 Belgický premiér Bart De Wever po summite Európskej únie vyhlásil, že jeho krajina potrebuje konkrétne a pevné záruky, kým bude možné napredovať v pláne na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky Ukrajine. Napísala to v noci na dnes agentúra Reuters a dodala, že postoj Belgicka je kľúčový, pretože väčšina zmrazených ruských aktív sa nachádza práve v tejto krajine, kde má svoje sídlo depozitár cenných papierov Euroclear. Unijní prezidenti a premiéri odložili rozhodnutie do decembra.
De Wever už vo štvrtok ráno pri príchode na summit vyjadril opätovne výhrady ohľadom reparačnej pôžičky a pohrozil, že jeho krajina ju zablokuje, ak nebudú splnené belgické požiadavky. Premiér chce najprv vidieť právny základ pre použitie zmrazených ruských aktív v Európe pre pôžičku Kyjevu. Po summite podľa Reuters trval na tom, že zákonnosť plánu nie je jasná a je podľa neho potrebné túto otázku vyriešiť. Právna istota by ho podľa jeho slov mohla pomôcť presvedčiť. Dodal, že mnoho lídrov krajín EÚ sa zdá byť ohľadom plánu rozpoltených.
Lídri EÚ pritom naďalej veria, že táto forma pomoci Ukrajine je realizovateľná. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu diskusia ukázala, že plán by mohol fungovať, napísal Reuters. „Všetky technické otázky je možné vyriešiť. To znamená, toto riešenie je uskutočniteľné,“ povedal po summite Costa. Von der Leyenová pripustila, že ide o zložitú tému. „Treba objasniť niektoré body,“ uviedla.Čítajte viac Belgicko hrozí zablokovaním pôžičky Ukrajine: Riziká sú veľmi veľké, ak chceme ísť ďalej, musíme ísť spoločne
Európska komisia pred pár dňami predstavila plán, ktorý podľa nej umožní na takzvanú reparačnú pôžičku Ukrajine využiť až 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Európe bez toho, aby tieto aktíva boli skonfiškované. Niektoré krajiny majú však proti tomuto postupu výhrady a množstvo otázok technického i právneho rázu.
6:00 Británia v piatok hostí ďalšie rokovania takzvanej koalície ochotných, čo je skupina krajín podporujúcich Ukrajinu pri obrane pred ruskou inváziou. Stretnutia, ktoré sa koná čiastočne online, sa osobne zúčastní okrem iného ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Britský premiér Keir Starmer sa podľa vyhlásenia jeho kancelárie na rokovaní koalície ochotných chystá vyzvať štátnikov okrem iného na to, aby pracovali na odstránení ruskej ropy a plynu z globálneho trhu a zintenzívnili poskytovanie striel dlhého doletu Kyjevu. Lídri majú podľa Londýna tiež rokovať o tom, čo možno viac urobiť pre ochranu ukrajinskej energetickej infraštruktúry, na ktorú Rusko pred blížiacou sa zimou opäť intenzívnejšie útočí.
Stretnutia sa podľa Londýna majú osobne zúčastniť okrem Zelenského a Starmera aj dánska premiérka Mette Frederiksenová, holandský premiérsky predseda Dick Schoof alebo generálny tajomník NATO Mark Rutte. Očakáva sa, že ďalšie dve desiatky lídrov sa k nim pripoja online.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výsledky rokovania Európskej rady označil za dobré. „EÚ ubezpečila, že finančná pomoc Ukrajine bude zachovaná nielen v budúcom roku, ale aj v roku 2027,“ napísal na sieti X. „Zabezpečili sme politickú podporu ohľadom zmrazených ruských aktív a ich maximálneho využitia na obranu proti ruskej agresii,“ napísal a dodal, že Európska komisia vypracuje potrebné podrobnosti.
Ukrajinský prezident sa okrem toho poďakoval za schválenie 19. unijného balíka sankcií proti Rusku, ktorý je reakciou na pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajinu. Vyzval ďalšie krajiny mimo EÚ, najmä Britániu, Nórsko a Švajčiarsko, aby sankčný balík podporili svojimi vlastnými postihmi voči Rusku. „Samozrejme, už začíname s EÚ pracovať na ďalšom balíku sankcií – Rusko musí pocítiť skutočné straty spôsobené jeho vojnou,“ doplnil.
Členské krajiny Európskej únie sa pred štvrtkovým summitom EÚ zhodli na devätnástom balíku sankcií proti Rusku, ktorý je reakciou na jeho pokračujúcu inváziu na Ukrajinu. V ten istý deň sa premiéri a prezidenti krajín Európskej únie rozhodli, že do decembra odložia rozhodnutie o tom, či majú byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine.
Rokovania ‚koalície ochotných‘ sa v Londýne konajú v čase, keď Rusko ďalej odmieta prímerie a keď americký prezident Donald Trump zrušil svoju avizovanú schôdzku s šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Prezidenti Ruska a USA sa mali stretnúť v Budapešti, príprava summitu však podľa médií viazla a žiadny termín nakoniec stanovený nebol. Spojené štáty medzitým v stredu oznámili sankcie na najväčšie ruské ropné koncerny Rosnefť a Lukoil, vrátane desiatok ich dcérskych spoločností.