Rozčúlený Trump zrušil obchodné rokovania s Kanadou pre kanadskú televíznu reklamu. Spot s Reaganom označil za klamlivý

„Nadácia Ronalda Reagana práve oznámila, že Kanada podvodne použila reklamu, ktorá je lživá, v ktorej Ronald Reagan hovorí negatívne o clách,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social. "Clá sú veľmi dôležité pre národnú bezpečnosť a ekonomiku USA. Na základe ich hanebného správania, sa týmto ukončujú všetky obchodné rokovania s Kanadou, "dodal šéf Bieleho domu.
Príspevok sa na Trumpovej sociálnej sieti objavil po tom, ako kanadský premiér Mark Carney uviedol, že sa snaží zdvojnásobiť kanadský export do krajín mimo USA kvôli hrozbe, ktorú predstavujú Trumpove clá, poznamenala agentúra AP.
Nadácia a inštitút Ronalda Reagana vo štvrtok na sieti X uviedla, že vláda kanadskej provincie Ontario vytvorila reklamu, ktorá skresľuje prejav niekdajšieho amerického prezidenta k národu z 25. apríla 1987, a Ontario nedostalo od nadácie povolenie na použitie prejavu a jeho editácií. „Pozrite si neupravené video prezidenta Reagana na našom YouTubovom kanáli,“ vyzvala nadácia verejnosť s poznámkou, že zvažuje právne kroky.
Premiér Ontaria Doug Ford minulý týždeň zverejnil na X video s reklamou, ktorú označil ako novú reklamnú kampaň Ontaria v Spojených štátoch. „Využívame všetky nástroje, ktoré máme, nikdy neprestaneme argumentovať proti americkým clám uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperite vedie cez spoluprácu,“ napísal kanadský činiteľ.
Trump podľa agentúr tento mesiac v Bielom dome rokoval s Carneym o znížení ciel na kľúčové kanadské sektory. Zároveň pred novinármi nespresnil, či odstrániclá, ktoré tento rok uvalil na niektoré odvetvia kanadskej ekonomiky, napríklad na oceľ a automobily.