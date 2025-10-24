Pravda Správy Svet Trump otvoril brány Arktídy ropným vrtom: svätyňa pôvodných obyvateľov sa mení na pole ťažby

Trump otvoril brány Arktídy ropným vrtom: svätyňa pôvodných obyvateľov sa mení na pole ťažby

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila ďalšiu ťažbu ropy a zemného plynu v Arktickej národnej prírodnej rezervácii (ANWR) na Aljaške. V noci na piatok o tom informoval server The Guardian, podľa ktorého tento krok Washingtonu vyvolal rozsiahlu kritiku zo strany organizácií na ochranu životného prostredia.

24.10.2025 06:35
debata
Šéf OSN: Klimatické zmeny prinášajú skazu
Video
Generálny tajomník OSN António Guterres navštívil Antarktídu pred klimatickou konferenciou COP28 v Dubaji. Zdroj: OSN

Americký minister vnútra Doug Burgum vo štvrtok podľa agentúry AP informoval o rozhodnutí, ktoré otvára cestu pre poskytnutie pôdy na ťažbu v pobrežnej oblasti, ktorú pôvodní obyvatelia považujú za posvätnú a kde sa nachádza národná prírodná rezervácia. Územie je domovom rôznych druhov voľne žijúcich živočíchov ako sú medvede, soby, losi alebo tulene.

Administratíva republikánskeho prezidenta podľa serveru The Hill zároveň oznámila, že v zime plánuje dražiť práva na ťažbu v lokalite. Agentúra Bloomberg rozhodnutie označila za najnovší krok Trumpovej vlády k podpore domácej produkcie fosílnych palív.

Ministerstvo okrem toho vydalo povolenie pre dva ďalšie sporné projekty na Aljaške, upozornil web The Hill. Konkrétne spomenul dve cesty: takzvanú Ambler Road, ktorá umožní prístup k ťažbe medi alebo kobaltu. Druhá pretne Národnú prírodnú rezerváciu Izembek, pričom poskytne tamojšej odľahlej komunite prístup k letisku.

Michaela Musilová sa vrátila z expedície na Antarktíde
Video
Pozrite si zábery z okolia najvyššej hory Antarktídy Mount Vinson, kde Michaela Musilová skúmala extrémne formy života.

Opatrenia majú podľa vyhlásenia ministerstva podporiť rozvoj energetiky aj miestnej komunity. Burgum okrem iného uviedol, že spomínanými projektmi vláda posilní energetickú nezávislosť, podporí vznik pracovných miest a hospodársky rast v celom štáte.

Ide o jednu z ekologicky najvýznamnejších častí Zeme

Organizácie na ochranu životného prostredia však varujú pred dopadmi projektov na prírodu, divokú zver, ale aj na pôvodných obyvateľov, ktorí sa v regióne venujú lovu alebo rybolovu. „Otvorenie celej pobrežnej schémy Arktickej rezervácie pre ťažbu by zničilo jednu z ekologicky najvýznamnejších krajín na Zemi,“ uviedla Aljašská liga pre divočinu podľa The Guardian.

Ťažba má podľa The Hill tiež svojich miestnych zástancov, ktorí argumentujú tým, že ropa a plyn by mohli pomôcť podporiť miestnu ekonomiku. Starosta obce Kaktovik Nathan Gordon uviedol, že kroky vlády vďaka zdaneniu projektov vytvárajú podmienky pre rozvoj miestnych komunít a zachovanie základných služieb ako sú dodávky vody, kanalizácie alebo zdravotná starostlivosť.

Republikáni aj demokrati sa už desiatky rokov sporia ohľadom ťažby na Aljaške, ktorá má obrovské zdroje fosílnych palív, ale tiež sa v nej nachádzajú jedinečné rozľahlé plochy nedotknutej prírody. Predchádzajúci demokratický prezident Joe Biden ťažbu v Arktickej národnej prírodnej rezervácii obmedzil.

aljaška Čítajte viac Je čas na tunel medzi Čukotkou a Aljaškou pomenovaný po Trumpovi a Putinovi, hlási vyslanec Kremľa. Zelenskyj nie je nadšený
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ropa #arktída #USA #príroda #zemný plyn #Aljaška #ťažba ropy #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"