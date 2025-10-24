Obrovský trest za to, že zostala verná Ukrajine: Rusko poslalo mladú ženu z okupovaného územia do neslávnej väznice

Suvorovovú zadržali v auguste 2023 v deň, keď sa v Melitopole konala rozsiahla razia proti novinárom a blogerom, ktorých ruské bezpečnostné služby spájali s proukrajinskými telegramovými kanálmi a chatami, ako bol napríklad kanál s názvom Melitopol – to je Ukrajina. Podľa vyšetrovateľov z FSB táto sieť médií slúžila na zhromažďovanie spravodajských informácií a vyvíjanie psychologického nátlaku na obyvateľov regiónu.
FSB uviedla, že správcovia týchto kanálov povzbudzovali miestnych obyvateľov, aby zbierali a odovzdávali im informácie napríklad o rozmiestnení a pohybe ruských vojakov a ich techniky. Melitopol leží v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, ktorej časť vrátane tohto mesta ruská armáda obsadila na začiatku invázie do susednej krajiny, ktorá trvá od februára 2022.
Proces so Suvorovovou sa konal za zatvorenými dverami, avšak podľa Mediazony bola táto žena a jej kolegovia obžalovaní z toho, že naviedli ukrajinský útok s nasadením salvového raketometu HIMARS na jednu z melitopoľských škôl, v ktorej sídlilo velenie Národnej gardy Ruskej federácie a FSB pre Záporožskú oblasť. Ukrajinská armáda na tento cieľ v Melitopole koncom marca 2023 zaútočila, podľa informácií Mediazony sa nikomu nič nestalo, všetci sa z budovy včas evakuovali po vyhlásení raketového poplachu.
Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc uviedla, že Suvorovová bola pôvodne držaná v okupovanom Mariupole, neskôr ju ale previezli do väznice v Taganrogu, ktorá je medzi ukrajinskými vojnovými zajatcami i väznenými civilistami nechválne preslávená ako jedno z najhorších nápravných zariadení v Rusku.
Už v septembri súd v Rostove na Done na 15 rokov odňatia slobody odsúdil ďalšieho správcu kanála Melitopol – to je Ukrajina. Iného administrátora tohto kanála, Marka Kaliuša, súd poslal na nútenú psychiatrickú liečbu. Tento rok v auguste sa v rámci výmeny zajatcov medzi ruskou a ukrajinskou stranou vrátil do vlasti.