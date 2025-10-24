Jednotka Nomád je tvorená „predstaviteľmi pôvodných národov Ruska – dobrovoľníkmi, ktorí bojujú ako za nezávislosť Ukrajiny, tak aj za slobodu svojich Moskvou zotročených národov,“ uvádza sa v správe HUR na Telegrame.
HUR zdôrazňuje, že bojovníci Nomádu sú „majstri FPV-dronov a naďalej spôsobujú výrazné straty ruským okupantom na Záporožskom smere.“
Vo videu, ktoré zdieľal HUR, je zobrazená bojová práca jednotky. „Pod neustálymi útokmi dronov sa okupantom nedarí udržať sa na pozíciách, aby mohli zhromažďovať útočné skupiny,“ uvádza HUR a dodáva, že jednotka v období júl – september vraj „zasiahla niekoľko stoviek cieľov, čím efektívne znižovala bojový potenciál nepriateľa a spôsobovala značné straty jeho živej sile.“
Spravodajské portály informovali o vzniku jednotky Nomád už v marci 2025. Podľa webu Slovo i Dilo sa podarilo zostaviť podjednotku z „pôvodných národov Ruska“, ktorá sa pripojila k Medzinárodnej légii HUR 3. marca 2025. Militarnyi uviedol, že jednotka vznikla v decembri 2024 s cieľom „bojovať za ich práva a slobodu.“
Newsweek už v marci 2025 uviedol, že do légie boli integrovaní „zástupcovia domorodých národov agresorskej krajiny,“ vrátane Kalmykov a Buriatov zo Sibíri, a že jednotka sa mala stať „súčasťou Medzinárodnej légie Obranného spravodajstva Ukrajiny.“
Okrem jednotky Nomád bojujú v ukrajinských stepiach proti Rusku aj ďalšie podobné formácie. Podľa informácií z Militarnyi sa už skôr k ukrajinskej armáde pridali napríklad Baškirská rota a Sibirský prápor, Ruský dobrovoľný zbor alebo Légia Sloboda Ruska, ktoré sú tvorené ruskými občanmi.