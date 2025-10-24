Pravda Správy Svet VIDEO: Kalmyci, Tatári aj Jakuti. Zotročené národy Ruska spôsobujú okupantom ťažké straty, vyzdvihujú Ukrajinci

V ukrajinských radoch pôsobí jednotka 'Nomád' (Nomad), ktorá je súčasťou Medzinárodnej légie Hlavného spravodajského riaditeľstva Ukrajiny (HUR). Jednotku tvoria podľa HUR dobrovoľníci z radov povstalých Kalmykov, Tatárov, Baškircov a Jakutov a jej cieľom je ničiť moskovských okupantov a bojovať za nezávislosť svojich národov.

Kalmyci, Tatári, Baškiri aj Jakuti. Pôvodné národy Ruska bojujú proti Moskve za svoju slobodu
Zdroj: HUR

Jednotka Nomád je tvorená „predstaviteľmi pôvodných národov Ruska – dobrovoľníkmi, ktorí bojujú ako za nezávislosť Ukrajiny, tak aj za slobodu svojich Moskvou zotročených národov,“ uvádza sa v správe HUR na Telegrame.

HUR zdôrazňuje, že bojovníci Nomádu sú „majstri FPV-dronov a naďalej spôsobujú výrazné straty ruským okupantom na Záporožskom smere.“

ukrajinský vojak, vojna, samopal, útočná puška, Ukrajinský bojovník na neznámom mieste na Ukrajine. Tamojšie ministerstvo zverejnilo fotografiu s popisom: Sloboda sa kuje v ohni.

Vo videu, ktoré zdieľal HUR, je zobrazená bojová práca jednotky. „Pod neustálymi útokmi dronov sa okupantom nedarí udržať sa na pozíciách, aby mohli zhromažďovať útočné skupiny,“ uvádza HUR a dodáva, že jednotka v období júl – september vraj „zasiahla niekoľko stoviek cieľov, čím efektívne znižovala bojový potenciál nepriateľa a spôsobovala značné straty jeho živej sile.“

Tank partizánov prerazil obranu ruských hraníc
Tank Ruského dobrovoľníckeho zboru, 12. marca 2024. / Zdroj: Telegram / Ruský dobrovoľnícky zbor

Spravodajské portály informovali o vzniku jednotky Nomád už v marci 2025. Podľa webu Slovo i Dilo sa podarilo zostaviť podjednotku z „pôvodných národov Ruska“, ktorá sa pripojila k Medzinárodnej légii HUR 3. marca 2025. Militarnyi uviedol, že jednotka vznikla v decembri 2024 s cieľom „bojovať za ich práva a slobodu.“

Newsweek už v marci 2025 uviedol, že do légie boli integrovaní „zástupcovia domorodých národov agresorskej krajiny,“ vrátane Kalmykov a Buriatov zo Sibíri, a že jednotka sa mala stať „súčasťou Medzinárodnej légie Obranného spravodajstva Ukrajiny.“

Okrem jednotky Nomád bojujú v ukrajinských stepiach proti Rusku aj ďalšie podobné formácie. Podľa informácií z Militarnyi sa už skôr k ukrajinskej armáde pridali napríklad Baškirská rota a Sibirský prápor, Ruský dobrovoľný zbor alebo Légia Sloboda Ruska, ktoré sú tvorené ruskými občanmi.

