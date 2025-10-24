Izrael „neurobí nič“ so Západným brehom Jordánu, vyhlásil Trump

„Nerobte si starosti o Západný breh, Izrael neurobí nič so Západným brehom,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome. Odpovedal tak na otázku, či je znepokojený hlasovaniami v izraelskom parlamente.
Izraelský parlament v stredu predbežne schválil návrh zákona, ktorý by rozšíril platnosť izraelského práva na okupovaný Západný breh. Podľa agentúry Reuters ide o krok, ktorý sa rovná anexii územia. Toto hlasovanie bolo prvé zo štyroch potrebných na prijatie zákona a časovo sa zhodovalo s návštevou viceprezidenta USA J.D. Vancea v Izraeli. Samotný Vance pritom pred odletom z Izraela anexiu Predjordánska odmietol a hlasovanie označil za „urážku“.
Trump už v septembri vyhlásil, že nedovolí židovskému štátu anektovať Západný breh Jordánu.Čítajte viac Trump uvalil na Rusko sankcie. Zoberie si EÚ Putinove peniaze na podporu Ukrajiny?
Pred pokusmi o anexiu tohto územia v stredu pred odletom do Izraela varoval aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Kroky smerujúce k anexii podľa neho môžu ohroziť plán Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, kde je teraz v platnosti krehké prímerie.
Členovia vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už roky vyzýva po anexii tohto územia, ku ktorému má Izrael podľa svojich slov biblické a historické väzby. Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500-tisíc židovských osadníkov. Všetky izraelské osady na tomto okupovanom palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.