Pravda Správy Svet Orbán: Maďarsko hľadá cesty, ako obísť americké protiruské sankcie

Orbán: Maďarsko hľadá cesty, ako obísť americké protiruské sankcie

Maďarsko podľa premiéra Viktora Orbána hľadá cesty, ako obísť americké sankcie uvalené na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Podľa agentúry Reuters to v piatok Orbán povedal v rozhovore so štátnou rozhlasovou stanicou Kossuth Rádió s tým, že o situácii hovoril s maďarskou energetickou firmou MOL.

24.10.2025 08:52
debata (6)
Orbán: Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna
Video
Zdroj: ta3

Spojené štáty v stredu oznámili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a na desiatky ich dcérskych spoločností. Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že Washington k sankciám pristúpil, pretože ruský prezident Vladimir Putin odmieta ukončiť vojnu proti Ukrajine. O niečo neskôr americký prezident Donald Trump povedal, že zrušil plánovaný summit so svojím ruským náprotivkom v Budapešti, pretože sa mu jeho usporiadanie teraz nezdalo správne.

Snaha Orbána obísť americké sankcie púta pozornosť aj preto, že maďarský premiér dlhodobo patrí medzi najväčších podporovateľov Trumpa medzi európskych štátnikov. Zároveň je však najbližším spojencom Putina v rámci Európskej únie.

Zelenskyj, Costa Čítajte viac Trump uvalil na Rusko sankcie. Zoberie si EÚ Putinove peniaze na podporu Ukrajiny?
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #USA #Viktor Orbán #sankcie proti Rusku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"