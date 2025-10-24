Orbán: Maďarsko hľadá cesty, ako obísť americké protiruské sankcie

Spojené štáty v stredu oznámili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a na desiatky ich dcérskych spoločností. Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že Washington k sankciám pristúpil, pretože ruský prezident Vladimir Putin odmieta ukončiť vojnu proti Ukrajine. O niečo neskôr americký prezident Donald Trump povedal, že zrušil plánovaný summit so svojím ruským náprotivkom v Budapešti, pretože sa mu jeho usporiadanie teraz nezdalo správne.
Snaha Orbána obísť americké sankcie púta pozornosť aj preto, že maďarský premiér dlhodobo patrí medzi najväčších podporovateľov Trumpa medzi európskych štátnikov. Zároveň je však najbližším spojencom Putina v rámci Európskej únie.