Česi za dva dni vyzbierali státisíce na strelu pre Ukrajinu, ktorá doletí až do Moskvy. Ponesie meno zosnulej jadrovej fyzičky

Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Podľa iniciatívy má dolet 3 000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1 150 kilogramov. „Strely používajú tryskový motor, pravdepodobne pôvodne určený pre cvičné lietadlá Aero L-39 Albatros, ktorých má Ukrajina v skladoch dostatok. Strela je údajne odolná voči zásahom do elektroniky a využíva špeciálne GPS systémy odolné voči blokovaniu,“ uviedla iniciatíva k zbierke na zbraň.
Drábová, ktorá zomrela 6. októbra, sa angažovala v podpore projektu Darček pre Putina či Rozsvecujeme Ukrajinu. „S Danou Drábovou sme boli dohodnutí, že raz po nej pomenujeme nejakú zbraň. To raz prišlo, bohužiaľ až po jej odchode,“ uviedla iniciatíva v utorok na sieti X. „Dana by sa tomu asi dosť smiala,“ dodali. S pomenovaním strely po Drábovej súhlasil výrobca, ktorý špeciálne pre účely zbierky vypočítal cenu strely, uviedli organizátori. „Po zaplatení bude strela odovzdaná Ozbrojeným silám Ukrajiny. Tie rozhodnú o termíne, kedy bude použitá, a určia pre ňu cieľ,“ dodali.Čítajte viac Zomrela známa česká odborníčka na jadrovú bezpečnosť Dana Drábová
Iniciatíva Darček pre Putina, ironicky odkazujúca na meno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod vedením ktorého začala ruská agresia voči Ukrajine, organizuje zbierky napríklad na protitankové strely či drony. Už skôr obstarala a odovzdala ukrajinskej armáde guľomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 miliónov korún, tank T-72 za 30 miliónov korún alebo americký vrtuľník Black Hawk nazvaný Čestmír, na ktorý ľudia prispeli 72,64 milióna korún.Čítajte viac Ďalší darček pre Putina: Začala sa zbierka na 50 sanitiek pre Ukrajinu. Ambasádorkou známa herečka