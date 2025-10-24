Pravda Správy Svet Česi za dva dni vyzbierali státisíce na strelu pre Ukrajinu, ktorá doletí až do Moskvy. Ponesie meno zosnulej jadrovej fyzičky

Iniciatíva Darček pre Putina za necelé dva dni zhromaždila peniaze potrebné na strelu s plochou dráhou letu Flamingo pre ukrajinskú armádu. O zbierke na strelu pomenovanú DANA 1 po nedávno zosnulej predsedníčke Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dane Drábovej informovala iniciatíva v stredu popoludní — podľa webu zbierky sa vyzbieralo potrebných 12,5 milióna korún (v prepočte zhruba 514-tisíc eur). Darcov prispelo viac ako 8 000.

24.10.2025 12:14
debata (38)
Video

Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Podľa iniciatívy má dolet 3 000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1 150 kilogramov. „Strely používajú tryskový motor, pravdepodobne pôvodne určený pre cvičné lietadlá Aero L-39 Albatros, ktorých má Ukrajina v skladoch dostatok. Strela je údajne odolná voči zásahom do elektroniky a využíva špeciálne GPS systémy odolné voči blokovaniu,“ uviedla iniciatíva k zbierke na zbraň.

Raketa Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...
Zamestnanec kontroluje bojový dron v tajnej...
+6Rakety Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...

Drábová, ktorá zomrela 6. októbra, sa angažovala v podpore projektu Darček pre Putina či Rozsvecujeme Ukrajinu. „S Danou Drábovou sme boli dohodnutí, že raz po nej pomenujeme nejakú zbraň. To raz prišlo, bohužiaľ až po jej odchode,“ uviedla iniciatíva v utorok na sieti X. „Dana by sa tomu asi dosť smiala,“ dodali. S pomenovaním strely po Drábovej súhlasil výrobca, ktorý špeciálne pre účely zbierky vypočítal cenu strely, uviedli organizátori. „Po zaplatení bude strela odovzdaná Ozbrojeným silám Ukrajiny. Tie rozhodnú o termíne, kedy bude použitá, a určia pre ňu cieľ,“ dodali.

Iniciatíva Darček pre Putina, ironicky odkazujúca na meno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod vedením ktorého začala ruská agresia voči Ukrajine, organizuje zbierky napríklad na protitankové strely či drony. Už skôr obstarala a odovzdala ukrajinskej armáde guľomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 miliónov korún, tank T-72 za 30 miliónov korún alebo americký vrtuľník Black Hawk nazvaný Čestmír, na ktorý ľudia prispeli 72,64 milióna korún.

