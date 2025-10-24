Kremeľ analyzuje nové sankcie a hrozí odvetou. Peskov obvinil Kyjev z blokovania mierových rokovaní

Trump v stredu oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putinom v maďarskej Budapešti, pretože mu jej usporiadanie v tejto chvíli nepripadalo správne. Naznačil však, že by k ich rokovaniu mohlo dôjsť v budúcnosti.
Hovorkyňa Bieleho domu potom vo štvrtok uviedla, že schôdzka prezidentov nie je úplne vylúčená. Takýto názor má aj Putin, uviedol v piatok Peskov a zopakoval, že americký ani ruský prezident „nechcú strácať čas a stretnúť sa len tak pre nič za nič". Potrebné je podľa neho pracovať na úrovni ministerstiev zahraničných vecí.
Podľa Peskova presný dátum summitu lídrov USA a Ruska nikto nestanovil. „V tomto ohľade by bolo veľmi ťažké zrušiť niečo, o čom nebola konkrétna dohoda,“ komentoval podľa agentúry Interfax vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že narušil schôdzku v Budapešti.
V rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou o možnom urovnaní konfliktu je v súčasnosti podľa Peskova „veľmi zdĺhavá“ prestávka. Za ňu podľa neho môže „neochota kyjevského režimu zintenzívniť proces rokovaní“. Naopak, Ukrajina z predlžovania vojny viní Rusko. To v posledných týždňoch podniká intenzívne útoky predovšetkým proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre, pri stredajšom údere na mesto Charkov však dostala zásah aj materská škola.
Spojené štáty v stredu uvalili nové sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností, pretože Putin odmieta ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, ako uviedol americký minister financií Scott Bessent. Vo štvrtok ráno bol členskými štátmi EÚ schválený v poradí 19. balík protiruských sankcií, ktorý okrem iného zahŕňa zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska a obmedzenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.
„Teraz analyzujeme sankcie, ktoré boli predstavené a zverejnené. Samozrejme, budeme konať tak, aby to čo najlepšie slúžilo našim národným záujmom – to je hlavný princíp nášho konania," povedal hovorca Kremľa.
Putin vo štvrtok v reakcii na uvalenie amerických sankcií vyhlásil, že Rusko sa nikdy nepodvolí tlaku Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny. Nové reštriktívne opatrenia označil za krok, ktorý „nie je priateľský“ a ktorý neprispeje k posilneniu rusko-amerických vzťahov.
Ruský exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA a zrušenie budapeštianskeho summit k „aktu vojny proti Rusku" a Trumpa nazval „utáraným mierotvorcom".