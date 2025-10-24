Dvaja českí kňazi, ktorí zomreli po procese v 50. rokoch, budú blahorečení

Bula slúžil vo farnosti Rokytnice nad Rokytnou a Drbola vo farnosti Babice v kraji Vysočina. Práve tam došlo v roku 1951 k takzvaným „babickým vraždám“ troch komunistických funkcionárov. Vládnuci režim s nimi spojil oboch farárov a po krutých výsluchoch a zmanipulovanom súdnom procese boli popravení.
„Čítal som listy Jana Bulu z cely smrti a dlho premýšľal nad tým, akú úzkosť museli prežívať, aké bezprávie a akú bolesť si vytrpeli. A napriek tomu stáli pevne, verní hodnotám, ktorým zasvätili svoj život a dokázali odpustiť svojim vrahom. Sú to jednoznačné vzory, od ktorých sa aj dnes môžeme učiť,“ reagoval na oznámenie z Vatikánu brniansky biskup Pavel Konzbul.
Ako pripomenulo biskupstvo, proces blahorečenia Bulu sa začal ešte v roku 2004, o sedem rokov neskôr bol k nemu pripojený prípad Drbolu. Po pápežovom podpise dekrétu sa teraz začnú prípravy na samotnú slávnosť, ktorá sa má uskutočniť v Brne.
„Termín slávnosti zatiaľ nemáme potvrdený, ale predpokladáme jeho zverejnenie v priebehu niekoľkých týždňov. Pôjde o akciu, na ktorej očakávame účasť mnohých tisícov veriacich nielen z južnej Moravy a Vysočiny, ale z celej ČR,“ dodal Konzbul s tým, že pre českú cirkev pôjde o mimoriadnu akciu. Brnianska diecéza k téme pripravuje rôzne aktivity, napríklad vzdelávacie či kultúrne projekty alebo zážitkovú hru.