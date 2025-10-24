Od kráľa k európskym lídrom: Zelenskyj v Londýne rieši, ako zvýšiť tlak na Rusko a poslať Kyjevu strely dlhého doletu

Zelenského dnes čaká v Londýne nabité popoludnie, informuje server BBC. Na Downing Street sa pripojí k britskému premiérovi Keirovi Starmerovi, aby prediskutovali ďalšiu britskú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ozbrojenej agresii susedného Ruska.
Neskôr sa k nim osobne pripojí dánska premiérka Mette Frederiksenová, holandský premiér Dick Schoof alebo generálny tajomník NATO Mark Rutte, do tejto diskusie sa podľa BBC cez videospojenie zapojí aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Po rozhovore tejto šestice sa Zelenskyj zúčastní na širšom rokovaní predstaviteľov krajín takzvanej koalície ochotných, teda štátov podporujúcich brániacu sa Ukrajinu. Online sa vtedy pripoja zástupcovia viac ako dvoch desiatok krajín, za Česko to bude premiér Petr Fiala. Večer potom bude nasledovať spoločná tlačová konferencia Zelenského, britského premiéra a generálneho tajomníka NATO.Čítajte viac Kremeľ analyzuje nové sankcie a hrozí odvetou. Peskov obvinil Kyjev z blokovania mierových rokovaní
Britský premiér Starmer sa podľa vyhlásenia jeho kancelárie na rokovaní koalície ochotných chystá vyzvať štátnikov okrem iného na to, aby pracovali na odstránení ruskej ropy a plynu z globálneho trhu a zintenzívnili dodávky striel dlhého doletu Kyjevu.
Rokovanie sa v Londýne koná v čase, keď Rusko ďalej odmieta prímerie a americký prezident Donald Trump zrušil svoju avizovanú schôdzku so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Budapešti.