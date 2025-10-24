Pravda Správy Svet Od kráľa k európskym lídrom: Zelenskyj v Londýne rieši, ako zvýšiť tlak na Rusko a poslať Kyjevu strely dlhého doletu

Od kráľa k európskym lídrom: Zelenskyj v Londýne rieši, ako zvýšiť tlak na Rusko a poslať Kyjevu strely dlhého doletu

Britský kráľ Karol III. dnes na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je to už ich tretie vzájomné stretnutie v tomto roku. Sedemdesiatšesťročný panovník prijal prezidenta Ukrajiny za zvukov ukrajinskej hymny krátko po tom, čo sa vrátil zo štátnej návštevy Vatikánu, pripomínajú britské médiá. Zelenskyj, ktorý bol vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli, potom zamieril do sídla premiérov na londýnskej Downing Street 10.

24.10.2025 14:10
zelenskyj, kráľ karol III. Foto: ,
Britský kráľ Karol III. a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na hrade Windsor v Anglicku, v piatok 24. októbra 2025.
Zelenského dnes čaká v Londýne nabité popoludnie, informuje server BBC. Na Downing Street sa pripojí k britskému premiérovi Keirovi Starmerovi, aby prediskutovali ďalšiu britskú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ozbrojenej agresii susedného Ruska.

Zelenskyj: Dohodli sme sa zatiaľ verejne nehovoriť o raketách dlhého doletu
Video

Neskôr sa k nim osobne pripojí dánska premiérka Mette Frederiksenová, holandský premiér Dick Schoof alebo generálny tajomník NATO Mark Rutte, do tejto diskusie sa podľa BBC cez videospojenie zapojí aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Po rozhovore tejto šestice sa Zelenskyj zúčastní na širšom rokovaní predstaviteľov krajín takzvanej koalície ochotných, teda štátov podporujúcich brániacu sa Ukrajinu. Online sa vtedy pripoja zástupcovia viac ako dvoch desiatok krajín, za Česko to bude premiér Petr Fiala. Večer potom bude nasledovať spoločná tlačová konferencia Zelenského, britského premiéra a generálneho tajomníka NATO.

Britský premiér Starmer sa podľa vyhlásenia jeho kancelárie na rokovaní koalície ochotných chystá vyzvať štátnikov okrem iného na to, aby pracovali na odstránení ruskej ropy a plynu z globálneho trhu a zintenzívnili dodávky striel dlhého doletu Kyjevu.

Rokovanie sa v Londýne koná v čase, keď Rusko ďalej odmieta prímerie a americký prezident Donald Trump zrušil svoju avizovanú schôdzku so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Budapešti.

Britský premiér Keir Starmer privítal... Foto: SITA/AP, Kirsty Wigglesworth, Pool
zelenskyj, starmer Britský premiér Keir Starmer privítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v sídle na Downing Street 10 v Londýne v piatok 24. októbra 2025 na bilaterálne rozhovory a neskoršie stretnutie takzvanej „koalície ochotných“.
