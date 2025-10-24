Slováci a Maďari rozbili zločineckú sieť, ktorá pašovala drogy za 175 mil. eur

Zločinecká sieť podľa vyhlásenia distribuovala drogy dovezené z krajín mimo EÚ – vrátane Panamy a Dominikánskej republiky, v ktorej už vlani zaistili 2275 kilogramov kokaínu. Pôsobila predovšetkým na území SR, v Maďarsku a Španielsku a mala dobre organizovanú a hierarchickú štruktúru. Slovensko a Maďarsko sa vo vyšetrovacom úsilí spojili vlani, v tomto roku potom zriadili spoločný vyšetrovací tím.
Skupina podľa Eurojustu založila viacero obchodných spoločností, ktoré prepravovali legálny tovar a s ním aj ukryté drogy. Odhaduje sa, že skupina prepašovala drogy za najmenej 175 miliónov eur. Jej údajný vodca mal sídlo v Španielsku.
Na Slovensku počas akcie, ktorá sa uskutočnila tento týždeň, zaistili viac ako 370.000 eur v hotovosti, nelegálnu linku na výrobu cigariet, rôzne drogy, telefóny a iné komunikačné prostriedky, ako aj obchodné dokumenty. Podobne v Maďarsku zaistili doklady a mobilné zariadenia, nelegálne drogy a tiež firemné pečiatky. Španielske úrady zase zadržali obchodné listiny a notebooky.
Na spoločnej operácii, ktorej analytickú i inú podporu poskytol aj Europol, sa podieľalo celkovo takmer 580 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Zo Slovenska šlo o Krajskú prokuratúru v Nitre, Národnú protidrogovú jednotku a tiež tím, ktorí aktívne pátra po osobách na úteku. Europol, ktorý sídli v Haagu, zriadil vo svojich priestoroch koordinačné centrum a pomáhal pri vykonávaní európskych zatykačov.