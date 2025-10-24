Tri ženy na nástupišti stanice na Ukrajine zabil muž, keď odpálil výbušninu

23-ročný muž z Charkova podľa ukrajinských úradov výbušninu odpálil okolo 10.50 h miestneho času (9.50 h SELČ), keď pohraničníci na stanici v Žytomyrskej oblasti kontrolovali doklady cestujúcich. „V dôsledku explózie neznámeho výbušného zariadenia zahynuli príslušníčky pohraničnej stráže a dve civilistky, ďalší dvaja vojaci z hliadky a desať civilistov utrpeli zranenia,“ uviedli na telegrame pohraničníci.
Čo muža, ktorý zomrel pri prevoze do nemocnice, k činu viedlo, zatiaľ nie je zrejmé. Podľa predbežných informácií bol útočník nedávno zadržaný pri pokuse o nelegálne prekročenie ukrajinských hraníc smerom na západ. Agentúra AFP píše, že útočil granátom. Trojica usmrtených žien mala podľa Ukrinformu 29, 58 a 82 rokov.