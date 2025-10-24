Pravda Správy Svet Tri ženy na nástupišti stanice na Ukrajine zabil muž, keď odpálil výbušninu

Tri ženy na nástupišti stanice na Ukrajine zabil muž, keď odpálil výbušninu

Tri ženy dnes dopoludnia na nástupišti stanice v severoukrajinskom meste Ovruč zabil muž, ktorý tam odpálil výbušné zariadenie. Sám krátko potom tiež zomrel, informujú agentúry AFP a Ukrinform, podľa ktorých ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia.

24.10.2025 14:59
debata (4)
Kalmyci, Tatári aj Jakuti. Zotročené národy Ruska spôsobujú okupantom ťažké straty, vyzdvihujú Ukrajinci
Video

23-ročný muž z Charkova podľa ukrajinských úradov výbušninu odpálil okolo 10.50 h miestneho času (9.50 h SELČ), keď pohraničníci na stanici v Žytomyrskej oblasti kontrolovali doklady cestujúcich. „V dôsledku explózie neznámeho výbušného zariadenia zahynuli príslušníčky pohraničnej stráže a dve civilistky, ďalší dvaja vojaci z hliadky a desať civilistov utrpeli zranenia,“ uviedli na telegrame pohraničníci.

Čo muža, ktorý zomrel pri prevoze do nemocnice, k činu viedlo, zatiaľ nie je zrejmé. Podľa predbežných informácií bol útočník nedávno zadržaný pri pokuse o nelegálne prekročenie ukrajinských hraníc smerom na západ. Agentúra AFP píše, že útočil granátom. Trojica usmrtených žien mala podľa Ukrinformu 29, 58 a 82 rokov.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #bombový útok #Ukrajina
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"