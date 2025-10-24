Pásmo Gazy je po vojne Izraela s Hamasom zasypané 61 miliónmi ton trosiek

Od 10. októbra je v palestínskej enkláve v platnosti prímerie, ktoré pozastavilo intenzívne izraelské útoky. Táto krehká dohoda teraz otvára cestu pre rekonštrukciu zničeného územia. To si vyžiada odstránenie obrovského množstva trosiek.
Izraelská armáda k 8. júlu 2025 na tomto husto osídlenom území poškodila alebo zničila takmer 193-tisíc budov, čo predstavuje približne 78 percent existujúcich stavieb pred začiatkom vojny 7. októbra 2023, vyplýva zo satelitnej analýzy satelitného centra OSN (UNOSAT). Agentúra OSN pri hodnotení snímok z mesta Gaza z 22. a 23. septembra odhadla, že zničený bol ešte vyšší podiel budov, a to až 83 percent.
Množstvo trosiek – 61,5 milióna tony – je takmer 170-krát väčšie než hmotnosť Empire State Building v New Yorku. Zároveň zodpovedá viac než 169 kilogramom trosiek na každý štvorcový meter malého územia Pásma Gazy.
Podľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) pochádzajú takmer dve tretiny trosiek z bojov počas prvých mesiacov vojny. Ničenie budov sa zrýchlilo v mesiacoch pred súčasným prímerím. Od apríla do júla tohto roka vzniklo osem miliónov ton trosiek, väčšinou v južnej časti enklávy medzi mestami Rafah a Chán Júnis.
UNEP vo svojej predbežnej analýze v auguste upozornil, že trosky predstavujú zdravotné riziko pre populáciu Gazy. Agentúra totiž predpokladá, že najmenej 4,9 milióna ton trosiek môže obsahovať azbest zo starých budov, najmä v blízkosti utečeneckých táborov. UNEP tiež tvrdí, že najmenej 2,9 milióna ton odpadu môže byť kontaminovaných nebezpečným odpadom z priemyselných lokalít.