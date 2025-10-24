Pravda Správy Svet Putin poslal do USA vyjednávača zachraňovať vzťahy, píše server The Moscow Times. Trump si totiž myslí, že ho Kremeľ ťahá za nos

Kremeľ poslal do Washingtonu svojho hlavného vyjednávača, aby zachraňoval vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, napísal dnes server The Moscow Times. Cesta Kirilla Dmitrijeva do USA nasleduje po tom, ako Trump uvalil sankcie proti ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil a zrušil summit s ruským vodcom Vladimirom Putinom v Budapešti.

24.10.2025 16:15
debata (70)
O Dmitrijevovom prílete do Washingtonu najprv informovala televízia CNN s odvolaním sa na svoje anonymné zdroje. Návštevu tiež potvrdili zdroje ruskej agentúry RIA Novosti. Podľa portálu Axios sa má Dmitrijev v sobotu v Miami stretnúť s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom.

49-ročný Dmitrijev, ktorý študoval na Harvarde a na Stanfordskej univerzite v Kalifornii, má blízko k Putinovi aj napriek príbuzenským vzťahom; za ženu má kamarátku Putinovej mladšej dcéry Jekateriny Tichonovovej, poznamenali The Moscow Times. Dmitrijeva však čaká ťažká úloha zachrániť vzťahy s Trumpovou administratívou, ktoré zamierili ku dnu po Putinovom odmietnutí prerušiť vojnu proti Ukrajine. Po rokovaniach s ruským vodcom, ktoré pokračujú od zimy, Trump dospel k záveru, že ho Putin ťahá za nos. Trumpovo rozčarovanie dosiahlo vrchol, keď pochopil, že po každom rokovaní s Putinom nasledujú nové ruské útoky na Ukrajinu.

Dmitrijev bol začlenený do tímu vyjednávačov s Trumpom vo februári, spolu s Putinovým poradcom Jurijom Ušakovom a šéfom rozviedky Sergejom Naryškinom. Washington ako prvý z ruských predstaviteľov navštívil v apríli. Predkladal okrem iného návrhy na rusko-americké spoločné projekty, od rozvoja Arktídy cez ťažbu vzácnych zemín až po stavbu podmorského tunela medzi Čukotkou a Aljaškou.

