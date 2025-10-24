Putin poslal do USA vyjednávača zachraňovať vzťahy, píše server The Moscow Times. Trump si totiž myslí, že ho Kremeľ ťahá za nos

O Dmitrijevovom prílete do Washingtonu najprv informovala televízia CNN s odvolaním sa na svoje anonymné zdroje. Návštevu tiež potvrdili zdroje ruskej agentúry RIA Novosti. Podľa portálu Axios sa má Dmitrijev v sobotu v Miami stretnúť s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom.Čítajte viac Rozčúlený Trump zrušil obchodné rokovania s Kanadou pre kanadskú televíznu reklamu. Spot s Reaganom označil za klamlivý
49-ročný Dmitrijev, ktorý študoval na Harvarde a na Stanfordskej univerzite v Kalifornii, má blízko k Putinovi aj napriek príbuzenským vzťahom; za ženu má kamarátku Putinovej mladšej dcéry Jekateriny Tichonovovej, poznamenali The Moscow Times. Dmitrijeva však čaká ťažká úloha zachrániť vzťahy s Trumpovou administratívou, ktoré zamierili ku dnu po Putinovom odmietnutí prerušiť vojnu proti Ukrajine. Po rokovaniach s ruským vodcom, ktoré pokračujú od zimy, Trump dospel k záveru, že ho Putin ťahá za nos. Trumpovo rozčarovanie dosiahlo vrchol, keď pochopil, že po každom rokovaní s Putinom nasledujú nové ruské útoky na Ukrajinu.Čítajte viac Trump uvalil na Rusko sankcie. Zoberie si EÚ Putinove peniaze na podporu Ukrajiny?
Dmitrijev bol začlenený do tímu vyjednávačov s Trumpom vo februári, spolu s Putinovým poradcom Jurijom Ušakovom a šéfom rozviedky Sergejom Naryškinom. Washington ako prvý z ruských predstaviteľov navštívil v apríli. Predkladal okrem iného návrhy na rusko-americké spoločné projekty, od rozvoja Arktídy cez ťažbu vzácnych zemín až po stavbu podmorského tunela medzi Čukotkou a Aljaškou.