Fico rokuje s Orbánom o vstupe strany Smer do frakcie Patrioti pre Európu

Strana európskych socialistov (PES) 17. októbra na kongrese v Amsterdame pre „hrubý a silný rozpor s hodnotami“ PES jednohlasne definitívne vylúčila Smer-SD zo svojich štruktúr. Predsedníctvo frakcie v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS) rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru-SD a asociovaného členstva strany Hlas-SD.Čítajte viac Fico: Strana európskych socialistov by sa mala premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov
„Medzi oboma premiérmi prebiehajú konzultácie. Cieľom by mohla byť os Orbán-Fico-Babiš v EÚ,“ uviedol pre Euronews Orbánov poradca, podľa ktorého sú Patrioti otvorení privítaniu Smeru. „Z našej strany sú dvere otvorené. Rozhodnúť sa budú musieť Robert Fico a jeho strana. Pochádza z ľavicového prostredia, ale v jeho strane prevláda suverénny prístup. Uvidíme, ako sa rozhodnú,“ uviedol Balázs Orbán.Čítajte viac Európski socialisti definitívne a jednohlasne vylúčili Smer z „rodiny“. Fico: Ak je to za návštevu a ústavu, som na to hrdý
Europoslankyňa Monika Beňová pre TASR pred týždňom po definitívnom vylúčení Smeru z PES povedala, že „už dlhšie majú ponuku od skupiny Patrioti pre Európu, ktorú osobne preferuje“.
Patrioti sú v súčasnosti treťou najsilnejšou frakciou v EP. S piatimi europoslancami za Smer – Monikou Beňovou, Katarínou Roth Neveďalovou, Juditou Laššákovou, Ľubošom Blahom a Erikom Kaliňákom – by v EP mohli mať spolu 91 mandátov.Čítajte viac Dostane Smer „kopačky“? Stranu chcú vylúčiť z európskej skupiny. Politológ: Vstúpil do tej istej rieky, premrhal šancu
Fico v pondelok počas návštevy Spojených arabských emirátov uviedol, že Smer dostal ponuky od rôznych frakcií v Európskom parlamente a „dobre si ich premyslí“. „Strana európskych socialistov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala by sa premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov,“ zhodnotil predseda vlády vo videu z Abú Zabí.