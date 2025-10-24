Pravda Správy Svet Sabotéra s väzbami na vagnerovcov poslal britský súd do väzenia, rovnako aj ďalších štyroch mužov

Londýnsky súd uložil 17 rokov väzenia mužovi, ktorý vlani zorganizoval podpaľačský útok na londýnske podniky dodávajúce satelitné zariadenia na Ukrajinu. Odsúdený mal väzby na ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu a plánoval zapáliť aj objekt v Českej republike, napísala agentúra Reuters. Odsúdení boli aj ďalší štyria muži za svoju úlohu pri útoku, ktorý podľa úradov zorganizovala ruská rozviedka, dodala agentúra AP.

24.10.2025 17:50
Dvadsaťjedenročný Dylan Earl podľa prokuratúry stojí za požiarom v severovýchodnej londýnskej štvrti Leyton, ktorý vlani v marci zacielil na dve priemyselné jednotky. Jedna z nich patrila spoločnosti, ktorá doručovala balíky na Ukrajinu, a to vrátane satelitného zariadenia spoločnosti StarLink amerického miliardára Elona Muska. Earl sa priznal k podpaľačstvu a obvineniu na základe britského zákona o národnej bezpečnosti.

Earl bol podľa prokurátorov odsúdený za to, čo označili ako dlhodobú kampaň terorizmu a sabotáže na území Spojenkého kráľovstva. Odsúdený podľa nich tiež hovoril so svojím nariadeným, ktorý mal väzby na ruskú Vagnerovu skupinu, o plánoch uniesť spoluzakladateľa finančnej aplikácie Revolut a zapáliť sklad v Českej republike.

Prokuratúra predtým uviedla, že Earl vedome konal na príkaz Wagnerovej skupiny, ktorá je v Británii od roku 2023 zakázaná ako teroristická organizácia, a že vedel, že koná proti ukrajinským záujmom av prospech Ruska.

Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý britská vláda zaviedla vlani, má bojovať s nepriateľskými aktivitami cudzích mocností. Earl je prvým človekom, ktorý bol usvedčený na základe tohto zákona.

