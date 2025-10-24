Sabotéra s väzbami na vagnerovcov poslal britský súd do väzenia, rovnako aj ďalších štyroch mužov

Dvadsaťjedenročný Dylan Earl podľa prokuratúry stojí za požiarom v severovýchodnej londýnskej štvrti Leyton, ktorý vlani v marci zacielil na dve priemyselné jednotky. Jedna z nich patrila spoločnosti, ktorá doručovala balíky na Ukrajinu, a to vrátane satelitného zariadenia spoločnosti StarLink amerického miliardára Elona Muska. Earl sa priznal k podpaľačstvu a obvineniu na základe britského zákona o národnej bezpečnosti.
Earl bol podľa prokurátorov odsúdený za to, čo označili ako dlhodobú kampaň terorizmu a sabotáže na území Spojenkého kráľovstva. Odsúdený podľa nich tiež hovoril so svojím nariadeným, ktorý mal väzby na ruskú Vagnerovu skupinu, o plánoch uniesť spoluzakladateľa finančnej aplikácie Revolut a zapáliť sklad v Českej republike.
Prokuratúra predtým uviedla, že Earl vedome konal na príkaz Wagnerovej skupiny, ktorá je v Británii od roku 2023 zakázaná ako teroristická organizácia, a že vedel, že koná proti ukrajinským záujmom av prospech Ruska.Čítajte viac Ruské sabotáže v Európe silnejú. Za dva roky sa strojnásobili, varuje Globsec a ICCT
Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý britská vláda zaviedla vlani, má bojovať s nepriateľskými aktivitami cudzích mocností. Earl je prvým človekom, ktorý bol usvedčený na základe tohto zákona.