Rok do volieb: V Izraeli by opäť vyhral Netanjahu, vládu by ale nezložil

Podľa týchto dvoch prieskumov by strana Likud mohla v parlamentných voľbách teraz získať 27 až 31 mandátov. Druhé miesto prieskumy zhodne prisudzujú opozičnej strane expremiéra Naftaliho Bennetta, ktorá by mohol obsadiť 18 až 21 kresiel v Knesete.
Tretie miesto by podľa prieskumu pre stanicu Channel 12 obsadili stredoľavicoví Demokrati s 13 mandátmi a podľa prieskumu zverejneného serverom ToI by tretie boli dve strany (každá s desiatimi kreslami) – ortodoxný Šas a pravicová Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov).
Podľa prieskumov by v Knesete, ktorý má 120 kresiel, strany súčasnej vládnej koalície získali 51 až 57 mandátov. V zozname je aj strana Šas, ktorá opustila vládu kvôli sporom o vojenskú službu študentov náboženských škôl. Opozícia bez arabských strán by získala 59 mandátov podľa prieskumu pre Channel 12 a podľa serveru ToI len 53 kresiel. Oba prieskumy sa zhodujú na tom, že by sa do parlamentu znova dostali dve strany arabskej menšiny, ktoré by získali dohromady desať poslancov, rovnako ako majú teraz.
Klauzula pre zvolenie poslancov bude v budúcich parlamentných voľbách v Izraeli predstavovať 3,25 percenta. Pod hranicou by mohla zostať napríklad strana krajne pravicového ministra financií Becalela Smotriča.
Pravidelné parlamentné voľby v Izraeli by sa mali konať budúci rok, najneskôr v októbri. Posledné voľby sa uskutočnili v novembri 2022 a rovnako ako v niekoľkých predchádzajúcich prípadoch boli predčasné. Netanjahuova strana Likud v posledných voľbách získala 32 kresiel a zostavila koaličnú vládu s parlamentnou väčšinou 64 kresiel.