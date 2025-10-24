Našiel sa stratený obraz Pabla Picassa

Umelecké dielo, ktoré patrí súkromnému zberateľovi v španielskom hlavnom meste, malo byť vystavené ako súčasť novej výstavy v nadácii CajaGranada. Keď však 6. októbra vybalili obsah nákladného auta, kurátor si všimol, že Picassov obraz chýba.
Nadácia CajaGranada vo vyhlásení uviedla, že všetky položky doručené kamiónom boli od ich príchodu tri dni predtým monitorované kamerovým systémom. Stratený obraz bol nahlásený polícii, ktorá v piatok potvrdila jeho nájdenie, hoci nezverejnila, kde sa našiel.Čítajte viac Cestou na výstavu v Španielsku zmizol Picassov obraz
„Počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že obraz nemusel byť naložený na prepravné vozidlo,“ uvádza sa vo vyhlásení národnej polície. Polícia zverejnila fotografie svojich vedeckých expertov, ktorí skúmajú balík s nájdeným kusom.
Nadácia vyjadrila nádej, že „Zátišie s gitarou“ bude stále vystavené ako súčasť výstavy, ktorá bola otvorená 9. októbra a potrvá do 11. januára.
Picassove diela sa kvôli ich vysokej hodnote často stávajú terčom zlodejov. Dva z jeho obrazov sa nedávno predali v aukcii za viac ako 140 miliónov dolárov.
V roku 1976 bolo z Pápežského paláca v Avignone vo Francúzsku ukradnutých viac ako 100 Picassových diel. Všetky diela boli nakoniec nájdené.
Picasso sa narodil v Malage v roku 1881 a zomrel v roku 1973. Je považovaný za jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia.