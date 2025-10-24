Pravda Správy Svet Vo Francúzsku odsúdili Alžírčanku za vraždu a znásilnenie školáčky na doživotie

Vo Francúzsku odsúdili Alžírčanku za vraždu a znásilnenie školáčky na doživotie

Francúzsky súd v piatok odsúdil na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia alžírsku ženu za znásilnenie, mučenie a vraždu školáčky v Paríži z roku 2022. Podľa agentúry AFP je prvou ženou odsúdenou na najvyšší možný trest, píše TASR.

24.10.2025 20:30
debata

Dáhbija Benkiredová (27) bola uznaná vinnou za znásilnenie, mučenie a vraždu 12-ročnej Loly Davietovej. Prípad vyvolal vlnu protiimigračných nálad, pretože žene vypršala platnosť študentských víz a vo Francúzsku zostala nelegálne.

Davietová zmizla v severovýchodnej časti Paríža a jej telo bolo nájdené v kufri v hale budovy, kde pracovali jej otec a matka ako opatrovatelia.

„Pri určovaní primeraného trestu súd zohľadnil nepredstaviteľnú psychickú ujmu, ktorú utrpela obeť a jej rodina v takých násilných a takmer neopísateľných okolnostiach,“ vyhlásil predseda súdu a zdôraznil „extrémnu krutosť týchto trestných činov“.

Prokurátor v piatok navrhol pre Benkiredovú doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Páchateľka sa na začiatku súdneho procesu minulý týždeň za svoje činy ospravedlnila. Traja psychiatri potvrdili, že u nej zaznamenali psychopatické sklony a podľa nich netrpí mentálnou chorobou, ktorú by bolo možné vyliečiť.

Konzervatívni a krajne pravicoví politici tento prípad využili na to, aby vyzvali k dôkladnejšiemu dodržiavaniu imigračných zákonov. Matka obete politikov vyzvala, aby prestali zneužívať smrť jej dcéry, vysvetľuje AFP.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #vražda #Paríž #znásilnenie detí
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"