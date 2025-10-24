Pravda Správy Svet Nastane v prípade útoku na Venezuelu domino efekt? Brazília má „zničujúce“ obavy o celý svetadiel

Brazília sa obáva, že akákoľvek intervencia Spojených štátov vo Venezuele by mohla byť zničujúca pre celú Južnú Ameriku. Pre agentúru AFP to vo štvrtok prezradil poradca pre zahraničnú politiku brazílskeho prezidenta Celso Amorim, píše TASR.

24.10.2025 21:17
Venezuela Maduro Foto: ,
Prezident Nicolas Maduro hovorí počas Dňa domorodého obyvateľstva v Caracase vo Venezuele v nedeľu 12. októbra 2025.
„S americkými vojnovými loďami nasadenými v Karibiku nemôžeme akceptovať intervenciu zvonku, pretože to vyvolá obrovskú nevôľu,“ uviedol Amorim. „Mohlo by to rozpáliť Južnú Ameriku a viesť k radikalizácii politiky na celom kontinente,“ pokračoval.

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa podľa Amorima pri možnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom cez víkend v Malajzii zdrží poučovania šéfa Bieleho domu a to isté očakáva aj on od neho.

„Je potrebný dialóg, aby sa našli body zhody v otázkach, ako sú prísne americké clá,“ dodal. Lídri by sa mohli stretnúť na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur.

Americké ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že Spojené štáty nasadzujú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford a ďalšie vojnové lode v Latinskej Amerike s cieľom bojovať proti organizáciám obchodujúcim s drogami.

Spojené štáty už od začiatku septembra podnikajú vojenské operácie proti plavidlám údajne pašujúcim drogy, no doteraz nezverejnili dôkazy, ktoré by ich tvrdenia o zapojení týchto lodí do obchodu s drogami potvrdzovali.

Podľa AFP doposiaľ Washington vykonal najmenej 10 útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pri ktorých zomrelo minimálne 43 ľudí. Deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie USA.

