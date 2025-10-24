Pravda Správy Svet Súd uložil 42 rokov Kolumbijčanovi, ktorý v Londýne rozštvrtil dvoch mužov

Britský súd uložil doživotné väzenie s minimálnou dĺžkou 42 rokov Kolumbijčanovi, ktorý vlani v Londýne zavraždil a rozštvrtil dvoch mužov a kusy ich tiel potom odhodil v kufroch na juhozápade krajiny. Napísala to agentúra AP. Muž bol uznaný vinným z dvojnásobnej vraždy tento rok v júli.

24.10.2025 21:31
Tridsaťpäťročný Yostin Andres Mosquera zavraždil vlani v júli 62-ročného Alberta Alfonsa a 71-ročného Paula Longwortha kladivom a nožom. Obete boli spolu vo vzťahu a žili v byte na západe Londýna, kde Mosquera tiež krátko zdržiaval. Odsúdený, ktorý sa s Alfonsom zoznámil cez internet, obom mužom odťal hlavu, rozštvrtil ich, časti ich tiel zmrazil a zvyšok odviezol v dvoch kufroch do mesta Bristol na juhozápade Anglicka. Polícia ho potom zatkla na tamojšej vlakovej stanici.

Sudca vraždy opísal ako premyslené a úplne podľa s tým, že Mosquera útoky spáchal za účelom zisku. Odsúdený sa totiž po vražde pokúsil ukradnúť peniaze z bankových účtov obetí a tiež dúfal, že predá ich byt. „Zdôrazňujem, že tento trest 42 rokov je minimálny. Možno nikdy nebudete prepustený,“ povedal podľa agentúry AFP sudca odsúdenému.

Mosquera nedostal podľa súdu doživotný trest, ktorý by znamenal, že by nikdy nemal nárok na podmienečné prepustenie. Bolo to čiastočne kvôli tomu, že Mosquera nebol v minulosti odsúdený ani vo vlasti a ani v Británii a tiež kvôli tomu, že v detstve mohol byť týraný.

