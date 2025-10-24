Pravda Správy Svet Misia NATO Baltic Sentry odstrašuje sabotáže, tvrdia jej velitelia: Odkedy sme začali, nebol žiadny incident

Misia NATO Baltic Sentry odstrašuje sabotáže, tvrdia jej velitelia: Odkedy sme začali, nebol žiadny incident

Námorná misia Severoatlantickej aliancie Baltic Sentry za posledný rok úspešne odstrašovala hrozby pre podvodnú kritickú infraštruktúru v Baltskom mori. Pre agentúru AFP to v piatok uviedli velitelia misie na holandskej vojenskej lodi Johan de Witt, píše TASR.

24.10.2025 22:16
misie NATO Baltic Sentry. Foto:
Loď FGS Hamburg (F220) v prístave Kodaň počas misie NATO Baltic Sentry.
debata
Najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford,...
Americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford,...
+6Americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford...

Vojenská loď zakotvila v juhovýchodnom Londýne po niekoľkých mesiacoch hliadkovacej misie Baltic Sentry. V Baltskom mori sa začala v januári s cieľom ochrániť kritickú podvodnú infraštruktúru, najmä tisícky kilometrov káblov. Vo Fínskom zálive bolo v decembri minulého roka poškodených päť takýchto káblov a plynovod.

Fico spochybnil členstvo v NATO: Slovensku by v časoch nezmyselného zbrojenia svedčala neutralita
Video

Agentúra AFP uvádza, že Baltské more je jedným z hlavných bodov napätia medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Pre rozpútanie vojny Moskvou sa dovtedy neutrálne Fínsko a Švédsko rozhodli vstúpiť do Aliancie.

„Odkedy sme začali, nezaznamenali sme žiadnu škodlivú činnosť. Predtým došlo k niekoľkým incidentom,“ uviedol náčelník štábu stálej skupiny NATO Craig Raeburn. Jej súčasťou je aj loď Johan de Witt. „Odstrašili sme takúto aktivitu,“ dodal.

Podľa veliteľa flotily Arjena S. Warnaara je ochrana podmorskej infraštruktúry „právnym problémom“ a tí, ktorí ju poškodzujú by mali byť podľa jeho slov potrestaní. Agentúra AFP pripomína prípad členov posádky ropného tankera Eagle S registrovaného na Cookových ostrovoch, ktorý zrejme patrí k takzvanej ruskej tieňovej flotile. Loď ťahala niekoľko desiatok kilometrov kotvu po morskom dne a poškodzovala káble vo Fínskom zálive.

Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video

Súd v Helsinkách tento mesiac prípad zamietol, pretože sa stal mimo fínskej jurisdikcie. „Viete dokázať kto to spravil, ale viete dokázať či to spravil vedome? To je oveľa ťažšie,“ uviedol Warnaar.

Rumunské pozemné sily Čítajte viac NATO nacvičuje rýchle rozšírenie brigády vo východnej Európe počas cvičenia Dacian Fall 2025
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #misia #Baltské more #vojna na Ukrajine #MATO
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"