Misia NATO Baltic Sentry odstrašuje sabotáže, tvrdia jej velitelia: Odkedy sme začali, nebol žiadny incident

Vojenská loď zakotvila v juhovýchodnom Londýne po niekoľkých mesiacoch hliadkovacej misie Baltic Sentry. V Baltskom mori sa začala v januári s cieľom ochrániť kritickú podvodnú infraštruktúru, najmä tisícky kilometrov káblov. Vo Fínskom zálive bolo v decembri minulého roka poškodených päť takýchto káblov a plynovod.
Agentúra AFP uvádza, že Baltské more je jedným z hlavných bodov napätia medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Pre rozpútanie vojny Moskvou sa dovtedy neutrálne Fínsko a Švédsko rozhodli vstúpiť do Aliancie.
„Odkedy sme začali, nezaznamenali sme žiadnu škodlivú činnosť. Predtým došlo k niekoľkým incidentom,“ uviedol náčelník štábu stálej skupiny NATO Craig Raeburn. Jej súčasťou je aj loď Johan de Witt. „Odstrašili sme takúto aktivitu,“ dodal.
Podľa veliteľa flotily Arjena S. Warnaara je ochrana podmorskej infraštruktúry „právnym problémom“ a tí, ktorí ju poškodzujú by mali byť podľa jeho slov potrestaní. Agentúra AFP pripomína prípad členov posádky ropného tankera Eagle S registrovaného na Cookových ostrovoch, ktorý zrejme patrí k takzvanej ruskej tieňovej flotile. Loď ťahala niekoľko desiatok kilometrov kotvu po morskom dne a poškodzovala káble vo Fínskom zálive.
Súd v Helsinkách tento mesiac prípad zamietol, pretože sa stal mimo fínskej jurisdikcie. „Viete dokázať kto to spravil, ale viete dokázať či to spravil vedome? To je oveľa ťažšie," uviedol Warnaar.