Británia omylom prepustila sexuálneho delikventa z Etiópie z väzenia, minister je zhrozený

Tridsaťosemročný Hadush Gerberslasie Kebatu bol minulý mesiac odsúdený na rok väzenia za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a dospelej ženy. Tento ostro sledovaný prípad vyvolal demonštrácie, ktoré sa rýchlo rozšírili aj do ďalších miest.
Minister spravodlivosti povedal, že Kebatu „musí byť za svoje zločiny deportovaný“.
„Intenzívne spolupracujeme s políciou, aby sme páchateľa našli čo najskôr. Nariadil som zrýchlené vyšetrovanie,“ Lammy uviedol na platforme X.
V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel.
„Útočník z hotela pre migrantov v meste Epping bol namiesto deportácie omylom prepustený. Teraz sa voľne pohybuje po uliciach Essexu. Británia je zlomená,“ uviedol líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage.
Kebatu bol uznaný vinným z piatich trestných činov, vrátane dvoch sexuálnych útokov, za ktoré bol odsúdený na jeden rok väzenia. Polícia ho zatkla 8. júla po tom, čo sa opakovane pokúšal pobozkať 14-ročné dievča, dotýkal sa jej nôh a robil sexuálne narážky. Okrem toho položil ruku na stehno dospelej žene, ktorá sa snažila zasiahnuť a ochrániť dievča.