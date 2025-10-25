ONLINE: Ukrajinský dôstojník: Pokrovsk sa rúca príliš rýchlo, ide to podľa najhoršieho scenára

7:20 V Pokrovsku sa nachádza najmenej 250 okupantov, zapájajú sa do prestreliek a strieľajú na ukrajinských vojakov na pozíciách, vrátane operátorov dronov, píše server Ukrainska Pravda. Logistika je pod úplnou kontrolou dronov, ukrajinskí vojaci idú na pozície pešo 10–15 kilometrov. Situácia je viac než kritická, uvádza server, ktorý hovoril s dôstojníkmi dvoch brigád dlhodobo pôsobiacich v Pokrovsku a Myrnohrade. Rusi už od polovice augusta opäť prenikali do mesta a vytvorili si v meste a okolí niekoľko oporných bodov.
Ukrajinská armáda stále drží pozície južne od Pokrovska, ale komunikácia s nimi je minimálna. Niektoré z pozícií sa nachádzajú medzi nepriateľskými. Niektoré z pozícií, ako vie ukrajinské ministerstvo obrany, sú vo všeobecnosti fiktívne – existujú na mapách, ale buď sú tam zranení vojaci, alebo tam nie je nikto, podotýka Ukrainska Pravda. Ukrajinským obrancom katastrofálne chýba pechota, dodal server.
„Pechota je prakticky odrezaný od velenia. Počujeme ich (cez vysielačku – UP), snažíme sa im zhodiť vodu, ľudia sú na pozíciách 2,5–3 mesiace. Pre našu brigádu je to dlho, lebo sme sa vždy snažili robiť rotácie,“ uviedol jeden z dôstojníkov. Uvádza, že prakticky na každej ulici sú boje a zranených nemožno evakuovať, lebo sa tam pohybujú ruskí vojaci a ich drony.
„Najväčším problémom je logistika. Časť cesty sa dá prejsť autom, ale potom treba ísť peši 10–15 kilometrov. A celý ten čas niesť muníciu, drony, proviant. Celá cesta je pod kontrolou FPV dronov na optickom vlákne, veľmi veľa je číhajúcich dronov, diaľkové mínovanie, pri ktorom denne niekto zahynie“.
Zhoršenie situácie v Pokrovsku ovplyvňuje aj jeho satelitné mesto – Myrnohrad, pretože logistika ukrajinských vojakov do Myrnohradu sa uskutočňuje cez Pokrovsk. Rameno logistiky tvorí viac ako 20 kilometrov. Ukrajinskí vojaci už zaznamenali Rusov na severe Myrnohradu. Obrancovia Myrnohradu riskujú, že sa ocitnú v obkľúčení, uvádza Ukrainska Pravda.
Ďalší ukrajinský dôstojník označil situáciu ako veľmi zlú. „Situácia sa naďalej vyvíja podľa najhoršieho scenára. Pokrovsk sa rúca príliš rýchlo, toto sme nečakali,“ povedal. V Myrnohrade je lepšia situácia, ale ak padne Pokrovsk, tak „pre posádku v Myrnohrade nebude úniku“. Logistika by sa natiahla na dvadsať kilometrov, vykonať rotáciu by bolo takmer nemožné, uvádza. Ľudia sú na hrane, chápu, že obkľúčenie je čoraz bližšie, dodal.
Situcáia je kritická, Rusi si udržiavajú kontrolu nad oblohou – to znamená, že neustále lietajú s dronmi nad cestami a čakajú na autá priamo na cestách, čo komplikuje logistiku ukrajinských jednotiek, uvádza Ukrainska Pravda.
7:18 Ruská armáda v sobotu podnikla raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pričom poškodila budovy a domy vo viacerých štvrtiach a zranila najmenej osem ľudí, uviedla agentúra AFP.
„Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram.
„V hlavnom meste je momentálne 8 ľudí zranených,“ napísal Kličko v samostatnom príspevku a dodal, že traja z nich museli byť hospitalizovaní. Uviedol ďalej, že neobytné budovy v Desňanskom a Darnyckom rajóne zachvátili „rozsiahle požiare“.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že k škodám došlo aj v Dniprovskom rajóne, odkiaľ hlásia bližšie nešpecifikovaný počet zranených.
Útok prichádza v čase, keď západní spojenci Kyjeva stupňujú tlak na Rusko a vojna vstupuje do svojej štvrtej zimy.
Britský premiér Keir Starmer v piatok vyzval spojencov, aby posilnili vybavenie Ukrajiny raketami dlhého doletu, deň po tom, čo lídri EÚ podnikli kroky smerom k financovaniu ukrajinskej obrany na ďalšie dva roky.
Spojené štáty a Európska únia tento týždeň oznámili aj nové sankcie voči energetickým spoločnostiam Ruska, ktorých cieľom je ochromiť jeho vojnové hospodárstvo.
7:15 Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom, informuje agentúra Reuters.
Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, keďže v mierových rokovaniach, ktoré sprostredkoval americký prezident Donald Trump, sa nedosiahol významný pokrok.
Podľa miestnych úradov sú takéto útoky príčinou nedostatku palív do motorových vozidiel vo viacerých ruských regiónoch.
Aj podľa štvrtkových vyjadrení Generálneho štábu Ukrajiny zasiahli ropnú rafinériu v Riazani ukrajinské ozbrojené sily.
Ako uvádzajú zdroje agentúry Reuters, destilačná jednotka CDU-4 bola vo štvrtok narýchlo odstavená, keď po útoku dronom začala horieť. Zariadenie dokáže spracovať štyri milióny metrických ton ročne resp. 80 000 barelov denne, t.j. približne štvrtinu celkovej kapacity rafinérie.
Jej vlastníkom je ropná spoločnosť Rosnefť, ktorá však situáciu nekomentovala. Rafinéria naďalej pokračuje v spracúvaní ropy, no pri zníženom objeme, pričom podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters boli odstavené aj niektoré zariadenia v blízkosti destilačnej jednotky, ako napr. reformér, jednotka na hydrogenáciu vákuových destilátov a zariadenie na katalytické krakovanie.
V roku 2024 rafinéria spracovala 13,1 milióna ton ropy, pričom vyrobila 2,3 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,2 milióna ton vykurovacieho oleja.