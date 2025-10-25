Maduro: USA 'vyrábajú' v Karibiku novú večnú vojnu. Mieri tam aj najväčšia lietadlová loď sveta

Autoritársky vodca to povedal venezuelským médiám vo chvíli, keď do regiónu mieri úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prílev drog do jeho krajiny sa skončí.
„Vyrábajú novú večnú vojnu. Sľubovali, že už sa nikdy nezapojí do žiadnej vojny, a teraz vyrábajú vojnu,“ citoval Madura spravodajský web stanice BBC.
Americký minister obrany Pete Hegseth v piatok oznámil, že americká armáda podnikla letecký útok na ďalšiu loď v Karibiku a že na palube zomrelo šesť ľudí. Podľa neho na plavidle pašoval drogy venezuelský gang.
Svetové médiá označujú za masívnu vojenskú eskaláciu presun najväčšej lietadlovej lode sveta USS Gerald R. Ford, ktorá je schopná niesť až 90 lietadiel a do ktorej skupiny patrí päť torpédoborcov. Plavidlo, ktoré teraz operuje v Stredozemnom mori, prudko zvýši počet amerických vojakov aj lietadiel v latinskoamerickej oblasti.
Súčasná americká vojenská kampaň v tomto regióne proti lodiam, ktoré Washington viní z pašovania drog, si podľa agentúry AP vyžiadala už najmenej 46 obetí. Agentúra Reuters napísala, že nasadenie flotily na čele s lietadlovou loďou je demonštráciou sily, ktorá ďaleko presahuje akékoľvek potreby boja proti narkotikám v minulosti a predstavuje zatiaľ najtvrdší postup Washingtonu v regióne Latinskej Ameriky.