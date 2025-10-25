Pravda Správy Svet Časť šperkov z Louvru po krádeži Francúzi radšej schovali v národnej banke

Časť šperkov z Louvru po krádeži Francúzi radšej schovali v národnej banke

Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do parížskeho múzea Louvre z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France, uviedli v piatok miestne médiá, informovala agentúra DPA.

25.10.2025 08:40
Louvre Foto: ,
Pohľad na prázdne nádvorie múzea Louvru v Paríži, ktorý zostal aj 20. októbra 2025 zatvorený po nedeľnej krádeži šperkov.
debata

Informáciu francúzskej televízie RTL o tom, že šperky boli prepravené pod policajným dozorom do neďalekých trezorov francúzskej centrálnej banky, potvrdila aj televízia BFMTV.

Prevoz do centrálnej banky sa údajne týkal šperkov vystavených v Apolónovej galérii – z ktorej zlodeji v nedeľu ukradli osem vzácnych kúskov – a ďalších klenotov.

Kamera zachytila únik lupičov z Louvru. Pohodlne na plošine
Video

Podľa stanice RTL boli šperky uložené v bezpečnostnom trezore 26 metrov pod zemou, kde sa nachádza aj približne 90 percent zlatých rezerv Francúzska.

Ide o mimoriadne opatrenie. V rovnakých trezoroch sú už niekoľko rokov uložené napríklad aj zápisníky Leonarda da Vinciho, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 600 miliónov eur.

V nedeľu ráno sa štyria maskovaní zlodeji vlámali do Apolónovej galérie, kde z dvoch vitrín ukradli osem kusov šperkov. Štvorica páchateľov potrebovala na krádež len tri minúty a 58 sekúnd. Hodnota ukradnutých šperkov sa odhaduje na 88 miliónov eur.

Po krádeži boli z múzea evakuovaní všetci návštevníci. Incident vyvolal diskusiu o bezpečnostných opatreniach v múzeu.

Pátranie po páchateľoch naďalej pokračuje.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #Louvre
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"