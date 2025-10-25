Ďalší úder pre Rusko. Trump má v zálohe sankcie, ktoré zasiahnu banky a infraštruktúru ropy

Ďalšie sankcie, ktoré USA pripravili, sú zamerané na ruský bankový sektor a infraštruktúru používanú na dodávky ropy, uviedol americký predstaviteľ a ďalšia osoba oboznámená so záležitosťou.
Trump od nástupu do úradu v januári tohto roka odkladal zavedenie nových sankcií na Rusko s nádejou, že mu podarí presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine. V uplynulom období však uznal, že ukončenie vojny je ťažšie ako pôvodne predpokladal a v stredu uvalil sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Nový balík sankcií vo štvrtok schválila aj Európska únia.
S ďalším veľkým krokom proti Rusku by podľa jedného z vysokopostavených predstaviteľov USA teraz mala prísť Európa. Iný zdroj uviedol, že Trump najbližšie týždne ďalšie kroky proti Rusku nepodnikne s cieľom vyhodnotiť reakciu Moskvy na nové sankcie.
S vlastným krokmi proti Rusku prišiel aj americký senát, ktorý môže čoskoro začať rokovať o zákone, ktorým by USA uvalili vysoké clá na štáty odoberajúce ruskú ropu. Podľa jedného zo zdrojov Reuters je Trump pripravený návrh verejne podporiť. Pripustil však, že tento mesiac tak prezident zatiaľ neurobí.
V Spojených štátoch sa v súčasnosti nachádza ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev, ktorý má naplánované stretnutie s Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom.