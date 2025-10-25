Prepustení teroristi v luxuse: Hamas získal za rukojemníkov pobyt v päťhviezdičkovom hoteli v Káhire

Daily Mail zverejnil aj fotografie niekoľkých mužov, ktorých tajne odfotil v hoteli Renaissance Cairo Mirage City Hotel a ktorých označil za zakladateľov jednotky teroristickej organizácie Hamas špecializujúcej sa na únosy, muža, ktorý verboval samovražedných atentátnikov, či za odsúdeného na 40 rokov väzenia za útok na autobus v Jeruzaleme so šiestimi obeťami vrátane dieťaťa.
Denník napísal, že prepustení palestínski väzni bývajú v hoteli s nič netušiacimi západnými turistami, môžu sa voľne pohybovať, ale čoskoro by mali odísť do inej krajiny, napríklad do Kataru, Turecka či Tuniska.
Agentúra AFP už v piatok napísala, že 154 Palestínčanov, ktorí boli v rámci dohody o prímerí prepustení z izraelských väzníc, je v exile v Egypte ubytovaných v päťhviezdičkovom hoteli, neuviedla však jeho meno. Podľa AFP sú však títo Palestínčania v hoteli pod prísnym dozorom a nesmú ho opustiť bez povolenia. Títo muži boli izraelským vojenským súdom odsúdení na doživotie za vraždu či ďalšie násilné činy a príslušnosť k palestínskym militantným skupinám zakázaným Izraelom, napísala AFP, ktorej tím novinárov sa do hotela dostal a urobil rozhovory s niekoľkými z nich.
Izrael 13. októbra prepustil z väzníc takmer 2 000 odsúdených či bez súdu zadržiavaných Palestínčanov. Bolo medzi nimi asi 250 odsúdených na doživotie a približne 1710 Palestínčanov, ktorí boli zatknutí v Pásme Gazy od začiatku vojny 7. októbra 2023. Na základe dohody o prímerí za to palestínske hnutie Hamas a jeho spojenci prepustili všetkých dvadsať zostávajúcich živých rukojemníkov, ktorých zadržiavali od 7. októbra 2023 a ktorých uniesli spolu s ďalšími viac ako dvesto ľuďmi počas teroristického útoku na Izrael.Čítajte aj Trump o Hamase: Ak nedodržia dohodu, vyhladíme ich
Po 10. októbri, keď začalo platiť prímerie, začal Hamas tiež postupne odovzdávať Izraelu prostredníctvom Červeného kríža aj telá mŕtvych rukojemníkov a Izrael za to do Pásma Gazy vracia telá mŕtvych Palestínčanov, ktorých zabil počas svojej ofenzívy či ktorí zomreli v izraelských väzniciach.
Palestínski teroristi zabili pred dvoma rokmi 7. októbra počas útoku na Izrael približne 1 200 ľudí a ďalších 251 uniesli. Väčšinu rukojemníkov prepustili počas dvoch prímerí – koncom novembra 2023 a tento rok začiatkom roka výmenou za palestínskych väzňov. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamasom, zabila izraelská armáda od začiatku vojny v Pásme Gazy najmenej 68 220 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií bolo vyše 80 percent obetí civilistov.
Izraelské bombardovanie tiež Pásmo Gazy zdevastovalo a podľa správy panelu OSN z tohtoročného augusta spôsobila izraelská blokáda v Gaze hladomor. Niektoré krajiny i nezávislá vyšetrovacia komisia OSN obvinili izraelské vedenie z genocídy. Izraelská vláda odmieta obvinenia z genocídy i tvrdenia o hladomore.