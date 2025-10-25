Napätie na pražskej FAMU: Po premietaní legendárneho slovenského filmu čelí pedagóg sťažnostiam študentov

Bouda pre portál iDNES.cz uviedol, že dôvodom sťažnosti bolo jeho vystúpenie po projekcii filmu, počas ktorého sa venoval témam antisemitizmu, izraelofóbie a antisionistických kampaní v Poľsku v roku 1968. Zároveň vyjadril nesúhlas s propalestínskymi aktivitami na škole, kde sa podľa neho na výročie októbrového útoku hnutia Hamas objavili na schodisku fakulty palestínske vlajky a plagáty. „Považujem to za nevhodné, keďže išlo o deň pripomínajúci najväčší pogrom od druhej svetovej vojny,“ uviedol Bouda.Čítajte viac Prepustení teroristi v luxuse: Hamas získal za rukojemníkov pobyt v päťhviezdičkovom hoteli v Káhire
Študenti hovoria o nevhodnom správaní pedagóga
Zástupca študentov v akademickom senáte FAMU Olexij Chubun potvrdil, že sa naňho obrátilo niekoľko študentov so žiadosťou o podporu po spomínanej diskusii. „Niektorí študenti situáciu vnímali ako nepríjemnú. Zaskočilo nás, že pán Bouda sa rozhodol osloviť médiá namiesto toho, aby vec riešil priamo s nami, čo považujeme za nefér krok,“ povedal Chubun.
V spoločnom stanovisku študenti katedry réžie uviedli, že pedagóg po premietaní naznačoval, že ten, kto podporuje Palestínu, je automaticky antisemita. „Vyjadrili sme nesúhlas s tým, že učiteľ počas výučby prezentoval svoje politické názory bez ochoty viesť otvorený dialóg,“ dodali študenti.
Podľa prodekana Víta Schmarca nemá vedenie školy informáciu o tom, že by sa etická komisia prípadom zaoberala. Predseda akademického senátu FAMU Radim Procházka pre iDNES.cz vysvetlil, že etická komisia pôsobí ako poradný orgán dekana a jej členovia sú nezávislí. „Nežijeme v románe Žert, ale v demokratickej spoločnosti,“ poznamenal Procházka.
Protest proti palestínskym vlajkám vyvolal reakcie známych tvorcov
K situácii na umeleckých školách sa nedávno vyjadrili aj známi absolventi FAMU, UMPRUM a AVU. V otvorenom liste adresovanom vedeniu škôl kritizovali vyvesovanie palestínskych vlajok, ktoré podľa nich prekračuje rámec akademickej slobody. Medzi signatármi sú napríklad režiséri Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Václav Marhoul, Irena Pavlásková či Ondřej Trojan. Pod list sa podpísal aj Marek Bouda.
Hřebejk následne na sociálnej sieti X uviedol, že dekan FAMU David Čeněk po zverejnení otvoreného listu požiadal o policajnú ochranu. Hovorkyňa fakulty Klaudie Osičková toto tvrdenie odmietla, avšak potvrdila, že škola dostala viacero výhražných e-mailov v súvislosti s reakciami na palestínske symboly. FAMU preto kontaktovala políciu.
Napätie okolo témy Palestíny sa na českých umeleckých školách vystupňovalo 7. októbra, v deň druhého výročia útoku hnutia Hamss na Izrael, pri ktorom ozbrojenci zabili približne 1 200 ľudí a ďalších viac ako 250 uniesli. Izrael následne spustil rozsiahlu odvetnú operáciu v Pásme Gazy, kde podľa miestnych úradov prišlo o život desiatky tisíc Palestínčanov. Po dvoch rokoch konfliktu panuje v oblasti vážna humanitárna kríza a časť obyvateľov čelí hladu.Čítajte viac „Strašné mínové pole". Vyčistenie Gazy od nevybuchnutej munície potrvá až 30 rokov